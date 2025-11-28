BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Fernando Escobillas. BC

Muere Fernando Escobillas, presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro

Quien fuera también rpesidente del Consejo de Cámaras entre 2012 y 2019 falleció este jueves a los 85 años de edad

Burgos

Viernes, 28 de noviembre 2025, 06:49

El presidente de la Cámara de Comercio de Miranda de Ebro desde 2006 hasta la actualidad y del Consejo de Cámaras de 2012 al 2019, Fernando Escobillas López de Silanes, falleció este jueves a los 85 años de edad.

«Con su pérdida, desaparece una figura clave en la defensa de los intereses empresariales de la comarca mirandesa y de toda la Comunidad», destacaron fuentes camerales . Durante su trayectoria, Fernando Escobillas, fundador de Doherco, se distinguió por su «compromiso con el desarrollo económico, la modernización de las pymes y la promoción del espíritu emprendedor, siempre con una visión cercana y constructiva», remarcaron las mismas fuentes, como recoge Ical.

El Consejo de Cámaras expresó así «su más sentido pésame a su familia, amigos y a toda la comunidad empresarial de Miranda de Ebro». «Su legado permanecerá como ejemplo de dedicación, liderazgo y servicio público», agregaron.

«En estos momentos de dolor, el Consejo se une en el recuerdo y homenaje a su figura, agradeciendo la huella que deja en el tejido empresarial y social de la Comunidad. Las Cámaras y su Consejo se consideran unas 'privilegiadas' por haber contado con su trabajo, su esfuerzo y sus buenas iniciativas».

Cabe recordar que, por su liderazgo institucional en beneficio del tejido empresarial mirandés, su trayectoria empresarial y sus valores humanos ejemplares, el pasado 23 de octubre recibió el unánime reconocimiento de la ciudad y de los empresarios de toda Castilla y León a su trayectoria.

La dirección, administración y redacción de Burgosconecta se une al dolor de amigos y familiares. Descanse en paz.

