Ocho meses de obras para acabar con las continuas inundaciones que sufre Miranda de Ebro Las actuaciones van a consistir en elevar la rasante del cruce entre Ronda del Ferrocarril y calle Arenal; unas obras que van a durar ocho meses y que cuentan con financiación europea

Julio César Rico Burgos Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:52

La Junta ya ha formalizado con una empresa las obras necesarias para evitar las continuas inundaciones de la ciudad de la provincia de Burgos de Miranda de Ebro.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha formalizado con la empresa Infraestructuras Conelsan las actuaciones a realizar en Miranda con motivo de las inundaciones que sufre la ciudad con las crecidas del río Ebro. Está previsto que las actuaciones estén terminadas en el verano de 2026 tras ocho meses de obras.

La actuación supone la protección frente a inundaciones de los márgenes del río a su paso por Miranda. Está incluida en el plan de control de riesgos de inundación de la cuenca y se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sobre la preservación del litoral y recursos hídricos, restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación.

Cierta polémica

Se trata de una actuación que ha generado cierta polémica en el entorno municipal de la ciudad del Ebro, por las elevaciones de rasante y las construcciones de pozos de bombeo, sobre todo en la zona de Ronda de Ferrocarril y calle Arenal. El proyecto de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio prevé la elevación de una rasante, en la intersección de las calles citadas, la ejecución de un pozo de bombeo y la colocación de clapetas antirretorno.

Las actuaciones van a permitir la disminución del riesgo de inundación y desarrollar la solución más idónea que satisfaga las necesidades funcionales, estéticas, económicas y ambientales requeridas en su planteamiento. Miranda de Ebro ha sufrido inundaciones a lo largo de los últimos años causadas por las crecidas de los ríos Ebro, Bayas y Zadorra. Para intentar paliar los daños causados por estos desbordamientos, las administraciones públicas han encargado estudios y proyectos que estudien soluciones ante este problema.

Las inundaciones de 2015

También el Ayuntamiento mirandés se ha implicado y, desde el área de Uurbanismo, se han buscado soluciones para tratar de facilitar la accesibilidad, en el caso de que tengan que elevarse las cuotas de ronda del ferrocarril, y no tener que elevarlo con escalones, dejando la calzada a la misma altura.

En Miranda todo el mundo recuerda las inundaciones del año 2015, que supusieron un antes y un después en la planificación de este tipo de actuaciones ante las avenidas que puede sufrir el río. Fue en enero de 2020 cuando la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) redactó un estudio. En 2022, fue el Ayuntamiento de Miranda de Ebro quien lo encargó; y en la Conferencia Sectorial de junio de 2022, se asignó a la comunidad de Castilla y León una cantidad económica destinada a actuaciones de protección y adaptación al riesgo de inundación, financiado con Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.