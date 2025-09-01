BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias imprescindibles de Burgos este lunes 1 de septiembre
Cruce entre Ronda del Ferrocarril y Arenal, en Miranda de Ebro. BC

Ocho meses de obras para acabar con las continuas inundaciones que sufre Miranda de Ebro

Las actuaciones van a consistir en elevar la rasante del cruce entre Ronda del Ferrocarril y calle Arenal; unas obras que van a durar ocho meses y que cuentan con financiación europea

Julio César Rico

Julio César Rico

Burgos

Lunes, 1 de septiembre 2025, 19:52

La Junta ya ha formalizado con una empresa las obras necesarias para evitar las continuas inundaciones de la ciudad de la provincia de Burgos de Miranda de Ebro.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha formalizado con la empresa Infraestructuras Conelsan las actuaciones a realizar en Miranda con motivo de las inundaciones que sufre la ciudad con las crecidas del río Ebro. Está previsto que las actuaciones estén terminadas en el verano de 2026 tras ocho meses de obras.

La actuación supone la protección frente a inundaciones de los márgenes del río a su paso por Miranda. Está incluida en el plan de control de riesgos de inundación de la cuenca y se enmarca en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sobre la preservación del litoral y recursos hídricos, restauración de ecosistemas fluviales, recuperación de acuíferos y mitigación del riesgo de inundación.

Cierta polémica

Se trata de una actuación que ha generado cierta polémica en el entorno municipal de la ciudad del Ebro, por las elevaciones de rasante y las construcciones de pozos de bombeo, sobre todo en la zona de Ronda de Ferrocarril y calle Arenal. El proyecto de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio prevé la elevación de una rasante, en la intersección de las calles citadas, la ejecución de un pozo de bombeo y la colocación de clapetas antirretorno.

Noticias relacionadas

El río Ebro se desborda a su paso por Miranda

El río Ebro se desborda a su paso por Miranda

Miranda activa la fase de emergencia ante el desbordamiento del Ebro

Miranda activa la fase de emergencia ante el desbordamiento del Ebro

Renovarán las redes de saneamiento de agua en siete calles de Gamonal

Renovarán las redes de saneamiento de agua en siete calles de Gamonal

443.000 euros para evitar los desprendimientos del río Oca en Briviesca

443.000 euros para evitar los desprendimientos del río Oca en Briviesca

Las actuaciones van a permitir la disminución del riesgo de inundación y desarrollar la solución más idónea que satisfaga las necesidades funcionales, estéticas, económicas y ambientales requeridas en su planteamiento. Miranda de Ebro ha sufrido inundaciones a lo largo de los últimos años causadas por las crecidas de los ríos Ebro, Bayas y Zadorra. Para intentar paliar los daños causados por estos desbordamientos, las administraciones públicas han encargado estudios y proyectos que estudien soluciones ante este problema.

Las inundaciones de 2015

También el Ayuntamiento mirandés se ha implicado y, desde el área de Uurbanismo, se han buscado soluciones para tratar de facilitar la accesibilidad, en el caso de que tengan que elevarse las cuotas de ronda del ferrocarril, y no tener que elevarlo con escalones, dejando la calzada a la misma altura.

En Miranda todo el mundo recuerda las inundaciones del año 2015, que supusieron un antes y un después en la planificación de este tipo de actuaciones ante las avenidas que puede sufrir el río. Fue en enero de 2020 cuando la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) redactó un estudio. En 2022, fue el Ayuntamiento de Miranda de Ebro quien lo encargó; y en la Conferencia Sectorial de junio de 2022, se asignó a la comunidad de Castilla y León una cantidad económica destinada a actuaciones de protección y adaptación al riesgo de inundación, financiado con Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El insólito vídeo de un coche cayendo por las escaleras de la iglesia de un pueblo de Burgos
  2. 2 Rescatan a un hombre de 67 años accidentado antes de iniciar la vía ferrata de un pueblo de Burgos
  3. 3 El paisaje de Burgos que se puede recorrer como los fiordos noruegos
  4. 4 Los mejores lugares para hacer excursiones de un día en Burgos
  5. 5 Los 50 pueblos de Burgos que reciben 55.000 euros para realizar actividades juveniles
  6. 6 Herida una joven en la colisión de un bus urbano con un coche en Burgos
  7. 7 La comarca de Burgos que se ha manifestado contra un nuevo proyecto eólico: «Renovables sí, pero no así»
  8. 8 La app móvil que facilita ya el pago de la tarjeta de autobús urbano de Burgos
  9. 9 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 31 de agosto
  10. 10 Dos heridos por el choque de un autobús urbano y un coche en Miranda de Ebro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Ocho meses de obras para acabar con las continuas inundaciones que sufre Miranda de Ebro

Ocho meses de obras para acabar con las continuas inundaciones que sufre Miranda de Ebro