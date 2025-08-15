443.000 euros para evitar los desprendimientos del río Oca en Briviesca La idea del Consistorio de esta localidad de Burgos es evitar que el agua haga más daño en las riberas, y así evitar posibles accidentes a las personas que pasean por el entorno del cauce del río

Julio César Rico Burgos Viernes, 15 de agosto 2025, 14:26 Comenta Compartir

El Ayuntamiento Briviesca ha decidido actuar en las márgenes del río Oca, a su paso por el casco urbano de la capital burebana, ya que es necesario estabilizar el terreno para evitar desprendimientos y mayores desperfectos en los paseos de la ciudad. Así se quiere evitar accidentes a los usuarios de estas zonas de esparcimiento y solucionar la erosión que ha causado el agua en determinadas zonas.

El proyecto va a servir para definir y valorar en qué partes actuar para estabilizar y acondicionar los márgenes del río Oca, a su paso por Briviesca y el Arroyo de las tortillas en la pedanía de Cameno. La idea es a través de las obras en el río, impedir su erosión originada por la excesiva velocidad del agua. Estas actuaciones se dividen en tres tramos.

Reducir el fenómeno torrencial

Para ello, el Ayuntamiento de la capital de la Bureba ha hecho una reserva presupuestaria de 443.496 euros para realizar una obra que ha de realizarse en un plazo máximo de cuatro meses desde la concesión de la misma a la empresa que resulta ganadora del concurso.

Estas obras, contribuirán a reducir «el fenómeno torrencial», ya que al consolidar los márgenes inestables se eliminan una importante incorporación de materiales a la corriente del curso. Se ha de contemplar también la mejora del drenaje y el encauzamiento del arroyo de las Torquillas, en la pedanía de Cameno, con el objeto de evitar nuevos «descalces del núcleo de terraplén en el camino de acceso a la población».

En la actualidad, existen zonas a lo largo del curso del río, donde se han producido erosiones, arrastres e inestabilidad en los márgenes. Se han financiado tres zonas, por un lado, la de la avenida del Ventorro, otra en la zona de la estación de ferrocarril, y una tercera, en el parque de la isla. En todas ellas el agua ha producido socavones con abundantes pérdidas de material, y en algunos casos se ha producido inestabilidad en los taludes.

Problemas de inestabilidad

Todas estas situaciones han creado un problema de inestabilidad y movimientos de tierra, roturas en el pavimento y desplazamiento del mobiliario urbano como barandillas y otros elementos públicos.

En el caso del arroyo de las Torquillas en Cameno, el problema se debe a un deficiente sistema de drenaje, que en época de avenidas es insuficiente, provocando arrastres y descalces tanto en el núcleo del terraplén como en las capas de la carretera.

Temas

Briviesca

Obras

Inversiones