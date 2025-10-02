BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

La función se representará en la Casa de Cultura
La risa como mejor medicina: el Cuadro Artístico Mirandés actúa por AMPAF

La función solidaria tendrá lugar el próximo sábado, 11 de octubre, con la reposición de la exitosa comedia de enredo 'Sé infiel y no mires con quién'

Celia Miguel

Celia Miguel

Burgos

Jueves, 2 de octubre 2025, 07:34

El Cuadro Artístico Mirandés regresa a las tablas y lo hace con una nueva actuación solidaria. El próximo sábado, 11 de octubre, el elenco de la agrupación teatral se subirá al escenario de la Casa de Cultura para volver a llevar a escena 'Sé infiel y no mires con quién', una comedia de enredo de John Chapman y Ray Cooney que ya conquistó al público en mayo en el Teatro Apolo y que más tarde hizo lo oportuno en el Centro Cívico Río Vena.

No obstante, en esta ocasión la representación estará cargada de sentido solidario, pues la recaudación se destinará íntegramente a la Asociación de Personas Afectadas de Fibromialgia y Fatiga Crónica (AMPAF YFC). Será la tercera vez que el grupo teatral colabore con la asociación: una nueva muestra de compromiso que busca arrancar la carcajada de todo el público. No en vano, tal y como destacan desde la agrupación, «la risa también es una excelente terapia que nos permite afrontar la vida con optimismo».

Una comedia para ayudar

El Cuadro Artístico Mirandés explica que el objetivo de la cita es doble: ofrecer al público «una divertida tarde de teatro» y, al mismo tiempo, contribuir al «merecido apoyo a las personas enfermas de fibromialgia». Desde AMPAF YFC recuerdan la importancia de su labor, con servicios que incluyen «gimnasia terapéutica, yoga, gestión de emociones, memoria, psicóloga individual» y otras terapias físicas y psicológicas que ayudan a mejorar la calidad de vida de sus socios.

Iniciativas como el teatro pueden ser terapéuticas, más si cabe cuando se recurre al género cómico. En esta ocasión, la comedia elegida es una pieza que fue un «gran éxito de los años 70» y que hizo reír a varias generaciones. A la postre, este sería el objetivo último del Cuadro Artístico Mirandés, que afronta la temporada con intensidad.

Tras la función del próximo sábado, cerrarán el año con «Se vende - 100m²» en el Centro Cívico San Agustín de Burgos el 23 de noviembre. Además, también trabajan en su próximo estreno, previsto para febrero. Con una junta renovada encabezada por Diego Rodríguez como presidente y Paula Acero como vicepresidenta, la agrupación combina «juventud y veteranía» en un proyecto que busca asegurar la continuidad de esta centenaria asociación que ha hecho de la carcajada su bandera.

