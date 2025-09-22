171 atletas cruzan Miranda en la carrera solidaria de Cruz Roja La primera edición de 'Cruzando Miranda' atrajo a corredores de todo el entorno de Miranda a una competición que dejó grandes marcas

Celia Miguel Miranda de Ebro Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:15 Comenta Compartir

Casi 200 atletas cruzaron Miranda de Ebro este domingo. Lo hicieron en la primera edición de una carrera solidaria organizada por Cruz Roja para unir deporte y solidaridad. 'Cruzando Miranda' llegó a la ciudad del Ebro de la mano de un otoño adelantado que brindó un clima idóneo para las grandes marcas registradas.

Una jornada que, según Alejandro Varas, ex atleta mirandés e impulsor de la iniciativa, deja un balance ilusionante. «Estoy súper contento porque ha habido muy buena organización, todo el dispositivo de seguridad ha funcionado y no ha habido ningún problema», valoraba el mirandés. «Además, ha habido muy buenos resultados. No me esperaba que se corriese tanto en este primer año y eso yo creo que va a animar a otros atletas a venir en futuras ediciones», agregaba después.

La carrera y los resultados

Desde el Parque Antonio Machado emprendieron la marcha, a las once de la mañana, los atletas inscritos en una competición cuya recaudación se destinará a los proyectos sociales desarrollados por Cruz Roja en Miranda de Ebro. Con el propósito de hacer accesible la carrera a toda la sociedad, la organización habilitó un circuito de 3 kilómetros apto para todos los públicos y un segundo circuito de 10 kilómetros en el que se inscribieron la mayor parte de los atletas: ochenta y ocho hombres y veintidós mujeres.

El circuito largo coronó a Guzmán Caballero Jiménez, que voló sobre las calles de Miranda y paró el crono en 32 minutos y 41 segundos. Le siguieron, con apenas segundos de diferencia, Luis Alberto Pérez Angulo (33:25) y Sergio Sabino Valera (33:50). Entre las mujeres, el acento vasco brilló con fuerza: Arrate Mintegui González se impuso con autoridad registrando una marca de 37 minutos y 22 segundos —catorce de la categoría general—; y tras ella llegó su hermana Irati que, con un tiempo de 44 minutos y un segundo, quedó segunda. Olatz Pintado García cerró un podio con sabor vasco al firmar una marca de 45 minutos y 34 segundos.

En la carrera corta, la de 3 kilómetros, el público celebró el triunfo de Mikel Aguirre Moraza. Fue el más rápido con un tiempo de 10 minutos y 46 segundos, escoltado en el podio por Adrián Ortiz González (11:46) y Valentín Salas Merino (11:52). La categoría femenina se tiñó de juventud: Sandra Gutiérrez Rondán venció con 15 minutos y 32 segundos, mientras que dos jóvenes Martina Gutiérrez Maderna y Martina García cruzaron la línea de meta casi a la par en 16 minutos exactos.

El esfuerzo de los atletas encontró recompensa también en el calor institucional. La concejala de Memoria Democrática, Begoña González Ladrero; el concejal de Promoción Económica y senador, Miguel Ángel Adrián; y la presidenta de Cruz Roja en Miranda, Rebeca Albendea, fueron los encargados de entregar los premios.

«Yo creo que la ciudad se ha volcado con nosotros: hemos tenido voluntarios suficientes y creo que desde el Ayuntamiento también hemos estado muy respaldados», valoraba Varas, satisfecho por un estreno que promete convertirse en cita fija en el calendario mirandés.