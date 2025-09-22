171 atletas cruzan Miranda en la carrera solidaria de Cruz Roja
La primera edición de 'Cruzando Miranda' atrajo a corredores de todo el entorno de Miranda a una competición que dejó grandes marcas
Miranda de Ebro
Lunes, 22 de septiembre 2025, 13:15
Casi 200 atletas cruzaron Miranda de Ebro este domingo. Lo hicieron en la primera edición de una carrera solidaria organizada por Cruz Roja para unir deporte y solidaridad. 'Cruzando Miranda' llegó a la ciudad del Ebro de la mano de un otoño adelantado que brindó un clima idóneo para las grandes marcas registradas.
Una jornada que, según Alejandro Varas, ex atleta mirandés e impulsor de la iniciativa, deja un balance ilusionante. «Estoy súper contento porque ha habido muy buena organización, todo el dispositivo de seguridad ha funcionado y no ha habido ningún problema», valoraba el mirandés. «Además, ha habido muy buenos resultados. No me esperaba que se corriese tanto en este primer año y eso yo creo que va a animar a otros atletas a venir en futuras ediciones», agregaba después.
La carrera y los resultados
Desde el Parque Antonio Machado emprendieron la marcha, a las once de la mañana, los atletas inscritos en una competición cuya recaudación se destinará a los proyectos sociales desarrollados por Cruz Roja en Miranda de Ebro. Con el propósito de hacer accesible la carrera a toda la sociedad, la organización habilitó un circuito de 3 kilómetros apto para todos los públicos y un segundo circuito de 10 kilómetros en el que se inscribieron la mayor parte de los atletas: ochenta y ocho hombres y veintidós mujeres.
El circuito largo coronó a Guzmán Caballero Jiménez, que voló sobre las calles de Miranda y paró el crono en 32 minutos y 41 segundos. Le siguieron, con apenas segundos de diferencia, Luis Alberto Pérez Angulo (33:25) y Sergio Sabino Valera (33:50). Entre las mujeres, el acento vasco brilló con fuerza: Arrate Mintegui González se impuso con autoridad registrando una marca de 37 minutos y 22 segundos —catorce de la categoría general—; y tras ella llegó su hermana Irati que, con un tiempo de 44 minutos y un segundo, quedó segunda. Olatz Pintado García cerró un podio con sabor vasco al firmar una marca de 45 minutos y 34 segundos.
En la carrera corta, la de 3 kilómetros, el público celebró el triunfo de Mikel Aguirre Moraza. Fue el más rápido con un tiempo de 10 minutos y 46 segundos, escoltado en el podio por Adrián Ortiz González (11:46) y Valentín Salas Merino (11:52). La categoría femenina se tiñó de juventud: Sandra Gutiérrez Rondán venció con 15 minutos y 32 segundos, mientras que dos jóvenes Martina Gutiérrez Maderna y Martina García cruzaron la línea de meta casi a la par en 16 minutos exactos.
El esfuerzo de los atletas encontró recompensa también en el calor institucional. La concejala de Memoria Democrática, Begoña González Ladrero; el concejal de Promoción Económica y senador, Miguel Ángel Adrián; y la presidenta de Cruz Roja en Miranda, Rebeca Albendea, fueron los encargados de entregar los premios.
«Yo creo que la ciudad se ha volcado con nosotros: hemos tenido voluntarios suficientes y creo que desde el Ayuntamiento también hemos estado muy respaldados», valoraba Varas, satisfecho por un estreno que promete convertirse en cita fija en el calendario mirandés.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.