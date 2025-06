Salvan la vida a un hombre que se encontraba inconsciente en Miranda

Jueves, 12 de junio 2025, 14:18 | Actualizado 15:41h. Comenta Compartir

Agentes de la Policía Nacional de Miranda de Ebro salvaron la vida de un hombres tras realizarle la reanimación cardiopulmonar (RCP) durante las celebraciones de las festividades de San Juan del Monte.

En la jornada del 9 de junio, pasadas las diez de la noche, los agentes fueron alertados por un miembro de Protección Civil sobre una persona que al parecer se encontraba inconsciente en el camino de una zona rural cercana a 'La Laguna', donde aún se celebraba la tradicional comida de peñas con una gran afluencia de personas.

Al llegar al lugar, encontraron a un hombre tendido en el suelo, inconsciente y con signos de cianosis facial. De inmediato, los agentes comprobaron las constantes vitales, confirmando la ausencia de pulso, y procedieron a liberar las vías respiratorias aplicando la técnica frente-mentón.

Sin dilación, se iniciaron las maniobras de RCP, alternándose los agentes en su aplicación durante aproximadamente siete a ocho minutos. En esos momentos, se sumó a la asistencia un bombero del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, colaborando activamente en la reanimación. Durante el proceso, la persona comenzó a realizar respiraciones ruidosas, lo que indicaba una respuesta positiva, aunque la gran acumulación de espuma en la boca requirió liberar nuevamente las vías respiratorias.

La llegada de un técnico sanitario de Cruz Roja con un desfibrilador semiautomático (DESA) fue fundamental. Tras la valoración y la aplicación del dispositivo, se confirmó que la persona había recuperado el pulso, y se continuó con las maniobras de asistencia médica coordinada. Debido a la inaccesibilidad del terreno, los agentes de la Policía Nacional, junto con el bombero, colaboraron activamente en el traslado de la persona en camilla hasta la ambulancia de Cruz Roja.

Posteriormente, la persona fue trasladada al Hospital Santiago Apóstol de la localidad. La Policía Nacional facilitó el paso a la ambulancia a través de la multitud, asegurando la llegada segura al centro hospitalario, donde continuaron colaborando con los servicios médicos hasta que su presencia no fue requerida.

Consejos a los Ciudadanos

Ante una emergencia médica, donde una persona se encuentre inconsciente o requiera asistencia inmediata, es fundamental mantener la calma y actuar con rapidez siguiendo estos consejos:

• Evaluar la Situación: Asegúrate de que el entorno sea seguro tanto para ti como para la persona afectada.

• Alertar a los Servicios de Emergencia: Llama de inmediato al 112 (o número de emergencia local) y proporciona toda la información posible: ubicación exacta, número de personas afectadas, tipo de incidente y estado de la víctima. Es crucial no colgar hasta que el operador lo indique.

• No Mover a la Persona: A menos que exista un peligro inminente (ej. incendio, tráfico), evita mover a la persona. Podrías agravar posibles lesiones.

• Liberar las Vías Respiratorias: Si la persona está inconsciente, intenta liberar sus vías respiratorias inclinando suavemente la cabeza hacia atrás y elevando el mentón (maniobra frente-mentón). Verifica si respira.

• Inicia RCP si es Necesario y Sabes Cómo: Si la persona no respira y no tiene pulso, y estás capacitado, inicia las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Si no sabes cómo, el operador de emergencias puede darte instrucciones por teléfono.

• Busca un DESA (Desfibrilador Externo Semiautomático): Si hay un DESA cerca y sabes cómo usarlo, utilízalo. Sigue las instrucciones del dispositivo.

• Mantener la Calma y Colaborar: Sigue las indicaciones del personal de emergencia una vez que lleguen al lugar y colabora en todo lo que te soliciten.

• Evitar Aglomeraciones: Permite que los profesionales de la salud y seguridad realicen su trabajo sin obstáculos. Mantén una distancia prudente.

• Recordemos que una intervención temprana puede marcar la diferencia en situaciones críticas.