La mítica estampa negra de las carreteras de Burgos que cumplirá 70 años Oquillas, Cogollos y Cameno tienen en su monte la representación de un toro bravo que no pasa desapercibido para los conductores y acompañantes que hacen viaje por la A-1 y la N-I. Es el toro de Osborne

Julio César Rico Burgos Jueves, 28 de agosto 2025, 07:27

A medida que las generaciones pasan, hay símbolos que pierden su significado, no porque no lo tengan, sino porque quienes no conocieron qué significaba ese símbolo, no dan importancia a lo que representa ahora ni lo que representó antes. Para quienes no vieron la publicidad que tenía ese toro que de vez en cuando nos encontramos en la carretera, en una loma o en un cerrillo, quizás pase desapercibida la figura del morlaco metálico. Hoy es un símbolo preservado como parte de la historia de las carreteras de España, pero hasta 1988 fue un símbolo publicitario.

3 Toros de Osborne La provincia de Burgos cuenta actualmente con tres toros de Osborne, todos instalados en el eje Madrid-Vitoria. Junto a Miranda, ya en territorio alavés, se ubica otro más.

Es el toro de Osborne. En España hay 90 repartidos por todo el territorio nacional; en Burgos tres, en Oquillas, en Cogollos y en el alto de Parapa, junto a Cameno, todos ellos en la A-1 y la N-I, la carretera más importante durante el siglo XX en todo el territorio nacional porque era la salida natural -y sigue siendo- a Europa. Burgos también puede considerar un cuarto toro en Rivabellosa, al lado de Miranda de Ebro, pero la localidad ya pertenece a la provincia de Álava.

La empresa Osborne creó la silueta como una campaña publicitaria para una de sus bebidas, el coñac Veterano, así que en realidad la figura del toro es una valla publicitaria de mediados de los 50'; pero en 1988, una ley de la Dirección General de Carreteras (DGT) prohibió la existencia de vallas publicitarias en las carreteras de España. Y ordenó la retirada de todas incluidas las figuras del toro.

Sin embargo, la presión cultural de un sector, que vio la oportunidad de mantenerlas, propició que el Gobierno indultara estas figuras en las carreteras españolas y por su valor cultural y artístico se convirtieron en un símbolo nacional. Eso sí, desapareció toda alusión a la bebida alcohólica que representaba. A partir de ahí, la empresa Osborne se encarga del mantenimiento de estas emblemáticas figuras negras que aparecen en muchas carreteras del territorio español y del extranjero también.

14 metros de toro

Los tres toros de Osborne de la provincia de Burgos tienen una altura de 14 metros, como todos los demás que hay en España se ubican estratégicamente junto a la carretera para potenciar su visibilidad. En España hubo más de 500 toros y ahora apenas quedan una quinta parte repartidos por muchas carreteras.

La historia de este toro se remonta al año en 1956, cuando las bodegas Osborne encargaron a la agencia publicitaria Azor la confección de una figura a modo de valla.

Para promocionar su coñac veterano de la casa Osborne. Sin embargo, al dueño de las bodegas no le convenció la figura del toro del que dijo valdría más para promocionar una ganadería que una bebida alcohólica. Sin embargo, el creador de esta figura, Manuel Prieto, insistió de tal manera que convenció a los empresarios de que era una buena idea. Y vaya si lo fue.

Todo el mundo reconocía en el toro a las bodegas, y todavía más cuando aparecía el nombre de este coñac veterano con letras en blanco, la firma de Osborne bajo el nombre y una copa encima de la letra N. Posteriormente se repintaron todos los toros, se retiró la publicidad de Veterano y se quedó en un rojo profundo la marca de la bodega, Osborne. Con la retirada de la publicidad en las carreteras y el posterior indulto, hoy los toros que vemos en nuestras carreteras no llevan ningún tipo de anagrama ni de inscripción, pero todo el mundo los reconoce.

La primera de estas vallas publicitarias se instaló en 1957, por lo tanto, en un año y medio, este emblema cumplirá los 70 años de vida. La primera se instaló en la N-1 en el kilómetro 55 en Cabanillas de la Sierra, tenía 7 metros de altura y 40 metros cuadrados de superficie.

