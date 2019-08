Más de 200 personas se solidarizan con la Cruz Roja en una marcha entre Agés y Santovenia

Más de 200 personas de todas las edades participaron en la noche de ayer en la marcha nocturna en favor de Cruz Roja que partió desde la localidad burgalesa de Agés y llegó hasta la vecina de Santovenia de Oca. Una iniciativa popular, enmarcada en los actos festivos de la localidad que atraviesa el Camino de Santiago, y que incrementó las reservas del Banco de Alimentos de Cruz Roja en base a la solidaridad de vecinos y amigos.

Los participantes de la marcha donaron alimentos no perecederos que ayudarán a pasar el invierno a las personas con menos recursos de la ciudad y provincia con los que trabajan los técnicos y voluntarios de Cruz Roja Española en Burgos. El objetivo, pasar una noche en comunidad y poder ayudar a quienes más lo necesitan.

Bajo esta premisa partieron a las 21 horas, mayores y pequeños desde el corazón de Agés por la carretera que une a la población con Santovenia de Oca. A su llegada a esta población, los andarines repusieron fuerzas con una cena compuesta por productos tradicionales como huevos fritos, chorizo y morcilla. A posteriori, la marcha regresó hasta su punto de partida para culminar los 6,5 kilómetros de recorrido con una chocolatada con bizcochos.

Impulso al Banco de Alimentos de Cruz Roja en Burgos

Desde Cruz Roja Española en Burgos se reparten alimentos a las asambleas comarcales y a externas. El número de beneficiarios de alimentos de la 1ª fase 2019 fue de 2.510 (816 familias).

Como significativo destacar que 2000 beneficiarios corresponden a las asambleas Comarcales de CRE en Burgos, y todos ellos cumplen una rigurosa valoración económica y social realizada por las y los Trabajadores Sociales de la entidad y de los Servicios Sociales.

El perfil responde a familias con escasos recursos económicos (familias de 1 o 2 miembros con ingresos inferiores a 500€ y para familias de 3 o más miembros los ingresos no superan los 750€), trabajadores empobrecidos, familias con todos los miembros en paro y/o que hayan agotado todas las prestaciones públicas, personas mayores con pensiones no contributivas, y extranjeros en situaciones no regularizadas y sin red social.