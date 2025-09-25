BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Albergue El Hacedor, en La Aldea del Portillo de Busto, Burgos. Ricardo Ordóñez

El pueblo de Burgos que acoge un taller de creación de monstruos

El Hacedor, residencia artística de La Aldea del Portillo de Busto, acoge este taller el sábado 27 de septiembre

Sara Sendino

Sara Sendino

Burgos

Jueves, 25 de septiembre 2025, 10:46

¿Matar o abrazar al monstruo? Esta es la propuesta que realizan tres artistas internacionales que realizan su residencia artística en El Hacedor. Este lugar, situado en La Aldea del Portillo de Busto, en La Bureba, organiza un taller para crear monstruos en este paraje de Burgos.

Los artistas Zack Wood, de Estados Unidos y Japón, Chaelim Lim, de Corea del Sur y Estados Unidos y Peter Morgan, de Reino Unido e Irlanda, son los organizadores del taller. Es una actividad que consiste en dibujar «nuestros monstruos, recortar fantasmas y dejarnos respirar» a través de la proyección de vídeos.

El taller está previsto en el albergue El Hacedor, en La Aldea del Portillo de Busto, el sábado 27 de septiembre, a partir de las 18:00 horas. Es necesaria la reserva previa. En la actividad, Wood enseñará cómo detectar y crear cada monstruo para más tarde, recortar ventanas para dejar entrar a fantasmas con Chaelim. Se realizará a través de un vídeo explicativo.

Ambos talleres, organizados por la asociación Imágenes y Palabras, transformarán las salas del Hacedor y generarán un ambiente idóneo para poder disfrutar de los vídeos infinitos que nos ha traído Peter Morgan. Peter es artista visual (fotografía, vídeo) y después de 30 años trabajando como profesor en una escuela de arte en Limerick (Irlanda) ha creado un lugar propio en el Cork, Sur de Irlanda, plantando árboles (30.000 hasta el momento) y ofreciendo un lugar a otros artistas para crear y compartir.

