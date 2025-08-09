El pueblo de Burgos que ha organizado una marcha contra el cáncer Más de un millar de personas se dieron cita en Huerta de Rey en la quinta edición de esta carrera

Adrián Miguel Ruiz Burgos Sábado, 9 de agosto 2025, 19:01

La Asociación Española Contra el Cáncer celebró este sábado 9 de agosto en Huerta de Rey la «V Marcha Huerta de Rey Contra el Cáncer», un evento que superó todos los umbrales de participación. En total, se registraron 1.150 inscripciones, superando así la cifra alcanzada en 2024, que estaba alrededor del millar.

La marcha comenzó a las 10:30 h, con salida en la Plaza del Ayuntamiento. Después de recorrido alrededor de un circuito de 3 kilómetros alrededor del municipio, los asistentes regresaron al punto de inicio, donde dieron por completada la carrera.

En representación de la Asociación Española Contra el Cáncer en Burgos asistió su presidente, Eduardo González, mientras que por parte del Ayuntamiento de Huerta de Rey estuvo presente el alcalde, José Antonio Cámara.

Además de estas figuras, muchos de los vecinos del propio municipio se sumaron a esta iniciativa. También participaron personas procedentes de varias localidades cercanas, lo que ha permitido implicar a toda la comarca en esta causa solidaria.