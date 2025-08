Gerente de Atención Primaria: «Burgos no es el problema, lo que no atrae es la especialidad de Familia»

Eva Asensio es una médica de familia que lleva siete meses como gerente de Atención Primaria de Burgos. Porque ella, ante todo, es médica de familia, es una apasionada de esta especialidad de la que se enamoró tras unas prácticas voluntarias que realizó en la facultad. Por eso, apuesta por dar a conocer la realidad de la Atención Primaria como mecanismo para que deje de ser una especialidad denostada.

Hace siete meses dejó su puesto como coordinadora del Centro de Salud Aranda Sur para dirigir y coordinar la asistencia sanitaria burgalesa. Entiende la cercanía con la comunidad, tanto profesional como pacientes, como una obligación para su puesto. Algo que ha desempeñado en su anterior cargo cuando trabajaba de la mano de asociaciones como la Asociación contra el cáncer de Aranda, de la que es presidenta, o la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.

¿Qué tal estos siete primeros meses al frente de la Gerencia de Atención Primaria de Burgos?

Ha sido un periodo de formación muy intenso, apasionante, la verdad, muy bonito. No me arrepiento de haber cogido esta responsabilidad. Me he pasado los siete meses aprendiendo, escuchando.

Es otro punto de vista de algo que conoces bien porque toda tu experiencia laboral ha sido en la Atención Primaria.

Llevo 28 años, también fui coordinadora en Aranda. Hice la especialidad en Valladolid, luego me fui a Aranda, pasé cinco años en Aranda Rural, haciendo, sobre todo, el ámbito rural, después me escapé a Cantabria tres años y volví. En Cantabria también estuve en sanidad rural y regresé a Aranda. He estado 16 años de médica de familia en Aranda y, de esos, cinco en la coordinación. Entonces, de alguna manera, la gestión, la Gerencia, sí la conocía porque los coordinadores están a caballo entre la Gerencia y los equipos. Y, como en cualquier consulta, sigo tres pautas: escuchar, explorar (que es lo que más nos gusta a los médicos) y la tercera parte es llegar a un diagnóstico y poner un tratamiento. Creo que en la Gerencia hay que hacer lo mismo.

He pasado la primera fase, me toca la segunda: explorar, hablar con los equipos, ya conozco fortalezas y debilidades, he analizado propuestas. Luego llegará la fase de dar soluciones a los problemas y continuidad a todo lo que está bien, que hay muchas cosas que están bien.

Una de las labores que asumes es la relación con los profesionales sanitarios ¿cómo es la relación entre la Gerencia y los equipos sanitarios?

Me siento muy afortunada porque he sido compañera de ellos durante 15 años y durante más de 20 como profesional. Creo que una de las fortalezas que tiene esta Gerencia es que toda la gente que formamos parte del equipo directivo conocer y hemos trabajado con nuestros compañeros. Nos conocen, saben cómo somos. Resulta mucho más fácil hablar y tratar con la gente que conoces de tú a tú y me resulta muy cómodo por eso.

Hubo un momento, durante el apagón, que tuvimos que llamar a todos y ahí sí la conexión fue total. En dos días nos pusimos en contacto directo con todos los profesionales.

Después de estos siete meses ¿crees que el modelo de Atención Primaria necesita reformas, cambios profundos o está bien como está? ¿Qué cambios te gustaría implantar? En caso de que así sea.

Todo necesita ir actualizándose. La población cambia, los recursos que tenemos cambian, no nos podemos quedar atrás. No cambiar nada generalmente te lleva a un fracaso. Es algo que tenemos que trabajar y actualizar. Pero no se cambiará todo de repente porque las cosas que han funcionado, hay que ser realistas y mantenerlas. Pero hay que actualizar los recursos que tenemos y actualizar el sistema de trabajo.

¿Qué me gustaría cambiar? Creo que tengo tres retos, llegué a la Gerencia con tres retos que son los que mantengo. Uno es mejorar la accesibilidad, una de las cosas en las que cada vez hay más dificultad. La otra es hacer la medicina rural más eficaz utilizando otras herramientas y recursos, pero hacerla más dinámica y eficaz. La tercera es intentar aumentar, hacer crecer la satisfacción de los profesionales que trabajamos en Atención Primaria, que todos los profesionales que hacen medicina, enfermería, auxiliares, todos, vean en la Atención Primaria un lugar de trabajo atractivo y satisfactorio y que la población nos vea como tal.

Precisamente algunas de las quejas contra Atención Primaria proceden de los propios profesionales, en muchos casos, por una sobrecarga de trabajo, de pacientes en la agenda ¿está adecuadamente dimensionado el sistema actualmente?

Cuantos más recursos hay, evidentemente, mejor. Pero creo que sí, que está adecuado. Hay que trabajar en una mejor canalización, mejores circuitos y optimizar los recursos humanos que tenemos todo lo posible. Los equipos de Atención Primaria son multidisciplinares. Están formados no solo por médicos, que parece que es a donde va todo, pero el médico es una parte más del equipo. Está enfermería, matronas, trabajadores sociales, administrativos, técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, fisioterapeutas, pediatras. Cada uno tiene su rol y lo importante es que cada paciente vaya dirigido directamente al profesional que mejor le pueda atender. De esa forma, creo que podemos equilibrar mejor las presiones asistenciales y mejorar la accesibilidad.

¿Hay tendencia a que todo pase por el médico de familia y él o ella derive?

Antes había mayor tendencia, creo que estamos cambiando eso. Pero es un cambio que nos va a costar, primero, a los profesionales y mucho más a los usuarios, quizás. Por la tendencia, porque se ha hecho durante años así, pero el cambio va a mejorar muchísimo la respuesta. Cada profesional tiene su responsabilidad y su rol y hay que aprovecharlo.

Siguiendo la adjudicación de las plazas MIR, este año ha sido destacable que el 75% de las plazas de médico de familia en la provincia se adjudicaron en las últimas dos horas del periodo de elección de plaza. Parece que o la provincia o Atención Primaria no son destinos atractivos para estos profesionales. ¿Qué medidas se pueden implementar para atraer y fidelizar a médicos de familia?

Ese es el tercer objetivo. No creo que sea la provincia, porque tenemos una provincia preciosa, completa, llena de vida. Lo que no atrae es la especialidad. Los médicos nuevos tienen más reticencia a coger medicina de familia y comunitaria como su opción laboral. Y es en esto en lo que tenemos que trabajar. Muchas veces es por desconocimiento puro y duro. Tú no eliges lo que no conoces a fondo. Para eso, las facultades de medicina están trabajando para meter la Atención Primaria como una de las asignaturas. Hay que darle el valor que tiene, que se trabaja en un ambiente positivo y agradable porque, la verdad, es una especialidad muy bonita. Es un tema multifactorial. Afecta a toda España y, desde luego, no es la primera opción para la mayoría de los médicos que termina la carrera.

Tu elegiste medicina de familia, puedes decir exactamente cómo es la especialidad.

A mí, lo que me hizo inclinarme cuando terminé por medicina de familia fueron las prácticas voluntarias que hice durante la carrera. No eran obligatorias en ese momento, por eso creo que es importantísimo que desde las universidades se dé la opción a los estudiantes de conocer la Atención Primaria. Pero también que socialmente se valore y conozca. No sé por qué está tan denostada porque, al final, es lo que canaliza todo, donde acudes en primera instancia.

¿Cuántas plazas, más o menos, de médico de familia y pediatras están sin cubrir actualmente en la Atención Primaria de Burgos?

Estamos muy contentos porque han terminado los R4, los médicos residentes de cuarto año, ahora y se han quedado con nosotros trece médicos que hemos incorporado a la plantilla. Con esto hemos conseguido cubrir todas las plazas de urbano de Aranda, Miranda y Burgos. Hemos conseguido también poder crear dos plazas, a mayores, en Burgos, que eran necesarias. No podíamos hacerlo antes porque no había profesionales.

A la Atención Primaria rural se han incorporado tres, de momento, tenemos esperanzas de que lo hagan más. Se han incorporado tres en Lerma, Burgos Rural Norte y Burgos Rural Sur.

En cuanto a pediatras se han incorporado tres nuevos que han ido a cubrir plaza en Aranda Sur, en Miranda y las medias jornadas que había aquí en Burgos que teníamos sin cubrir. Con esto, urbano, lo hemos dejado perfecto. Rural ahora mismo tenemos dos vacantes que estamos tramitando para poder cubrirlas, creo que para la semana que viene va a empezar ya en Pancorbo y Treviño, donde se han jubilado.

¿Qué tipo de contrato asumen estos profesionales?

Se siguen los mismos criterios que el resto de profesionales. Las plazas primero son interinidades, luego son plaza fija cuando tienes la oposición. Tienen el mismo contrato que el resto de la plantilla. Han terminado su especialidad y forman parte de los profesionales. Hemos fidelizado dos que tienen un contrato de tres años con nosotros.

Además de los recursos humanos también está el mantenimiento de los consultorios en las zonas rurales. Desde después de la pandemia ha habido mucha polémica con ello. ¿Cómo se están manteniendo estos consultorios?

Se siguen los mínimos que marca la ley, pero, en la mayoría se pasa consulta más del mínimo exigido. El mínimo es que en las poblaciones de menos de 50 habitantes se va a demanda cuando el paciente lo solicita. En las de 50 a 100 vecinos se va una vez a la semana. De 100 a 200 se va dos veces y de 200 a 500, se acude tres veces a la semana. En poblaciones con más de 500 habitantes se pasa consulta a diario. Esto se mantiene en todos los centros salvo por vacaciones. Pero en casi todos se pasa consulta por encima del límite mínimo exigido.

Otra queja que surge desde los pacientes es la del tiempo de espera, la demora para conseguir cita con el médico de Atención Primaria. ¿Qué acciones están previstas para reducir la demora?

Quiero hacer diferencia entre lo que es una demora, que es un número, que entiendo que hay que sacar datos, y ese número sale de un programa informático que encuentra un hueco libre en una hora.

Esa es la demora y es la manera que tenemos de medir, pero creo que en lo que tenemos que hacer hincapié es en la accesibilidad, en la capacidad que tiene un equipo de Atención Primaria de dar una solución al paciente que lo demanda. Eso es la accesibilidad y en eso estamos trabajando. Evidentemente, si mejoramos la accesibilidad, la demora es normal que mejore, creo que nos tenemos que centrar en la accesibilidad.

Esto se consigue canalizando la demanda a los profesionales que podamos utilizar y que sea necesario. Por ejemplo, si alguien pide cita a través del sistema y su médico está de baja o su enfermera de vacaciones, el sistema no encontrará hueco, pero si se pone en contacto con el área administrativa de su centro de salud, que a través de la aplicación de Sacyl también es fácil, le va a dar cita con otro profesional. Si se pide a través de la aplicación que el centro de salud contacte contigo, en dos o tres horas, el área administrativa llama.

Entiendo que a vosotros os han llegado estas quejas.

Mejorar la accesibilidad es una demanda de la población y yo la he vivido como profesional. Cuando en una consulta tienes mucha demora, surgen las urgencias, es cierto que se dificulta el funcionamiento de la consulta. Tenemos que mejorar eso.

Para los profesionales tampoco tiene que ser óptimo trabajar con más presión.

Mejorar la accesibilidad tiene que ir de la mano de la calidad y no a costa de la calidad. Por eso entendemos que es tan importante poder desarrollar circuitos que mejoren la canalización de las demandas y que mejoren la accesibilidad sin tener que aumentar las agendas o la presión asistencial del profesional.

No por trabajar más va a ser mejor, hay que trabajar bien y tenemos que dar calidad a los pacientes y a los profesionales, porque va unido.

En la sanidad rural, sobre todo, el envejecimiento de la población es algo que también se tiene que tener en cuenta. ¿Hay que reforzar la atención domiciliaria? ¿Se cuenta con profesionales para ello? ¿Cómo se aborda esta realidad?

La atención rural no tiene nada que ver con la atención urbana, es así. Tiene unas características muy diferentes, una de ellas, la dispersión, la despoblación. Ahora tenemos la provincia llena de gente que también usa estos recursos y hay que darles soluciones. Es que tenemos una provincia que tiene más de 200 kilómetros de norte a sur con 37 centros de salud, es una provincia inmensa.

Tener recursos para los momentos de despoblación y para el momento en el que hay superpoblación, complica la atención. Lo que se está haciendo es reforzar en estos puntos y en estos momentos concretos la atención rural, tanto en la zona norte como en la zona sur. Reconozco que un refuerzo importante está siendo el que están haciendo los profesionales con su trabajo y mayor sobrecarga que en otros momentos.

Y en el caso de la atención domiciliaria, hay que trabajar mucho el papel de la enfermería en la atención crónica. Hay que darle a la enfermería el papel que tiene, que es muy relevante, en la educación sanitaria y en la atención del paciente crónico.

Hay pacientes crónicos que precisan la visita de la enfermera, que hay que hacerles curas sí o sí, por ejemplo. En el ámbito rural la enfermería tiene un papel fundamental, sobre todo en el seguimiento del paciente crónico. Es una de las cosas en las que vamos a trabajar.

¿Crees que enfermería y otros profesionales, más allá de los médicos, están demasiado denostados?

Efectivamente, hay veces que no se reconoce el papel que tienen cuando es fundamental. Se los ve como profesionales menores y no es cierto.

En relación con el tema de la llegada de visitantes a los pueblos en verano ¿cómo se afronta o se refuerza la Atención Primaria en fiestas o festivales como el Sonorama?

Sí sí, se refuerza de cara a Sonorama. En las fiestas de los pueblos y distintos eventos se refuerza en los servicios de atención continuada. Para el Sonorama también hemos reforzado y en las zonas del norte de la provincia, con la llegada de más gente a los pueblos, se refuerza con profesionales en momentos puntuales que se prevé que puede haber más demanda.

Y en cuanto a infraestructuras más demandadas: ¿Cómo va la obra del centro de salud García Lorca?

A fecha de hoy los plazos se mantienen. No tenemos la constancia de que haya ningún retraso, no nos han comunicado nada, nosotros, por nuestra parte, lo que nos corresponde, tenemos todo el equipamiento comprado a disposición para que, en cuanto se nos permita, empezar a amueblar para inaugurarlo lo antes posible.

Es una obra que heredo y quiero trasmitir tranquilidad, primero, a los vecinos de la zona básica de salud. La inauguración es un hecho real. También quiero agradecer a los trabajadores, que no están en las condiciones más idóneas y que han colaborado en todo momento para poder mantener esto.

