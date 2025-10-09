El pueblo de Burgos que vende cuatro parcelas para construir viviendas Los terrenos que enajena el Ayuntamiento de Contreras miden entre 200 y 400 metros cuadrados

Con la intención de no perder población, e incluso de ganarla, muchos pueblos de la provincia de Burgos tratan de vender parcelas. Ligan estas transacciones a la construcción de viviendas, con el fin de que el núcleo de localidades como Contreras crezca y, con suerte, también el padrón.

Este pueblo cuenta, actualmente, con 87 habitantes censados. Se encuentra a unos 57 kilómetros de Burgos, en la sierra de la Demanda. Además, ahora su Ayuntamiento vende cuatro parcelas a precios de entre 10.000 y 16.000 euros.

Como ya hicieran otros pueblos de la provincia de Burgos, como Linares de La Vid y Caleruega, la venta de parcelas de Contreras está ligada a la edificación de viviendas. De hecho, una vez otorgada la licencia de construcción, los nuevos propietarios cuentan con dos años para ejecutar la obra. En caso contrario, el terreno revertiría al Ayuntamiento.

Parcelas de 200 y 400 metros cuadrados

El Ayuntamiento de Contreras vende cuatro terrenos ubicados en la calle Fuente del Rey. Todas ellas miden 200 metros cuadrados, salvo una. Los solares 6 y 7 se venden de forma conjunta, ya que por ellos pasa un tendido eléctrico inamovible. Por tanto, este terreno es de 400 metros cuadrados pero con un precio por metro más barato, como se puede observar en esta tabla:

En las parcelas de 200 metros cuadrados que vende el pueblo de Burgos, el metro cuadrado cuesta 45 euros. Sin embargo, en el conjunto de los terrenos 6 y 7 cuestan 33,75 euros. A estos precios, como se señala en la tabla, sería necesario añadirles el IVA.

Solares abastecidos

En el pliego de condiciones de la venta de estas parcelas, disponible en la plataforma de contratación de la Diputación de Burgos, el Ayuntamiento de Contreras ha establecido una serie de criterios. Por ejemplo, que cada persona podrá presentar una única oferta para adquirir una sola parcela.

Asimismo, en el pliego se especifica que las parcelas cuentan con servicio de abastecimiento de agua, electricidad, alumbrado público, telecomunicaciones y saneamiento. Además, el Consistorio de este pueblo de Burgos pavimentará la calle Fuente del Rey a medida que se construya en las parcelas.

En cuanto a los criterios de adjudicación, el Ayuntamiento ha establecido que la oferta económica, que será al alza, sumará hasta 80 puntos. Por otra parte, el orden de presentación de ofertas contará hasta diez puntos y, las características de la edificación proyectada, otros diez puntos.

Además, para presentar una oferta cada persona interesada deberá abonar una garantía provisional del 3% del valor inicial de la finca. Los gastos también correrán a cargo del adjudicatario. Las propuestas para adquirir alguna de estas parcelas del pueblo de Burgos, Contreras, pueden entregarse hasta el martes 21 de octubre a las 13:00 horas.

