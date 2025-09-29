Orbaneja del Castillo aspira a convertirse Conjunto Histórico Artístico Para ello ha de obtener el informe favorable de la Junta de Castilla que debe aprobar el plan inicial para este objetivo. Ya BIC con categoría de Conjunto Histórico

Julio César Rico Burgos Lunes, 29 de septiembre 2025, 06:05 | Actualizado 06:35h. Comenta Compartir

Orbaneja del Castillo y el Ayuntamiento de Valle de Sedano trabajan para elaborar los documentos preceptivos, para la obtención del informe positivo, de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, de la Junta de Castilla y León en Burgos, para la aprobación del Plan Especial de Conjunto Histórico Artístico de la localidad.

Todo ello, por la «necesidad de conservar, proteger y mejorar» las características urbanísticas y arquitectónicas que hagan posible la declaración de Conjunto Histórico; posteriormente a ello, el municipio de Valle de Sedano, ayuntamiento al que pertenece deberá redactar un plan especial para la localidad.

El objetivo es conseguir el informe favorable de la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural, o bien «la modificación de las Normas Urbanísticas Municipales de Valle de Sedano», dotando de un planeamiento preciso dirigido a su protección, conservación y recuperación.

Orbaneja del Castillo es uno de los pueblos más turísticos y bellos de España y cuenta con declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Histórico Artístico la Junta de Castilla y León. Se encuentra los cañones formados por el río Ebro y el Rudrón y constituye un entorno de gran calidad y espectacularidad, con fuertes laderas y formaciones geológicas conocidas popularmente como 'El Castillo'.

Más allá de su espectacular cascada y su formación geológica, destacan edificios singulares como su iglesia de estilo gótico de transición construida entre los siglos

XVI y XVIII. La Casa de los Canes, con siete grandes canes románticos en alero, con distintos motivos decorativos, el antiguo Hospital, de los siglos XVI y XVII, de estilo popular, o el Humilladero, de estilo barroco del siglo XVIII.

A través de la protección, se ha de identificar y regular los tipos de intervenciones, condiciones de la edificación y usos, permitidos o no en el patrimonio y estructura urbana. Para llevar a cabo estos trabajos se van a invertir 45.375 euros y tienen una duración de un año desde su inicio.