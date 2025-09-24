BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Parcela problemática en Aranda de Duero. SG

El Ayuntamiento de Aranda arrienda el antiguo cementerio por 4.000 euros al año

La mala situación de la parcela hace que el transporte escolar no pueda acceder a los Colegios Simón de Colonia y Fuenteminaya

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Aranda de Duero

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 13:12

El Ayuntamiento de Aranda arrendará al Arzobispado de Burgos el antiguo cementerio por algo más de 4.000 euros al año, con el objetivo de mejorar esa zona que ha generado las críticas y los problemas de acceso al colegio Simón de Colonia.

El acuerdo se prolongará hasta 2030 y está pendiente de confirmarse a través de la firma del pertinente contrato. En concreto, el precio para los ejercicios 2026, 2027 y 2028 ascenderá a 4.008,69 euros, mientras que en 2025 y 2030 será de 2.004,35 euros.

Se trata de una parcela situada en las denominadas Eras de San Gil, con una superficie de 9.000 metros cuadrados, calificada como uso religioso y situada en las inmediaciones del colegio Simón de Colonia, centro de referencia para los alumnos llegados de pueblos de la comarca a través del transporte escolar.

El pasado mes de mayo, la empresa que asume el servicio de transportes trasladó a los padres su decisión de no dejar a los alumnos al verse obligado a pasar por esa parcela llena de baches. Ante la mala situación de los terrenos, el Ayuntamiento, a pesar de no ser su competencia, entabló conversaciones con la Dirección Provincial de Educación y el arzobispado de Burgos.

El Ayuntamiento prevé rehabilitar la superficie como aparcamiento disuasorio del barrio de las Tenerías. Además, se abrirá un nuevo corredor para permitir el paso de los autobuses con alumnos de los pueblos de la Ribera del Duero.

