Exigen a la Junta una intervención «urgente» en la estación de autobuses de Aranda El Ayuntamiento ribereño demanda mejoras de transporte en la nueva licitación que prepara la Administración Autonómica

Susana Gutiérrez Burgos Martes, 23 de septiembre 2025, 07:30

El Ayuntamiento de Aranda ha exigido a la Junta de Castilla y León una intervención «urgente» en la estación de autobuses de la ciudad, para garantizar unas instalaciones «dignas y funcionales». Por su parte, el Consistorio de la capital ribereña se ha mostrado abierto a colaborar con la Administración Regional en la búsqueda de soluciones para los locales comerciales sin uso que alberga la estación.

Así se lo trasladó el concejal de movilidad, Juan Manuel Martín a la directora General de Transportes y Logística, Laura Paredes, en el transcurso de un encuentro donde el responsable municipal mostró preocupación por la situación actual de la instalación propiedad de la Junta.

«En un informe hemos detallado las deficiencias más importantes que hemos detectado en la estación. Entre ellas, destacan la falta de servicios, los problemas de seguridad, el mal estado de las zonas verdes, la deficiente limpieza o la falta de accesibilidad e iluminación», ha explicado Martín. Una situación que, según el edil, daña gravemente a la imagen de la ciudad, además de dificultar el uso diario por parte de los ciudadanos los ciudadanos.

En el encuentro, el concejal de movilidad también puso sobre la mesa la necesidad de mejorar el servicio de transporte público en la nueva licitación que realizará la Junta de Castilla y León. «Hemos planteado la posibilidad de implantar nuevas rutas o reforzar las frecuencias en las líneas ya existentes para adaptarlas a las necesidades de los usuarios», ha incidido Juan Manuel Martín.