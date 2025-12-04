El Ayuntamiento de Aranda pasa dos veces el recibo del agua Se aduce un fallo informático y que se devolverá el cargo en cuenta

Susana Gutiérrez Burgos Jueves, 4 de diciembre 2025, 13:13 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Aranda ha pasado, a algunos contribuyentes, dos veces el recibo de la tasa de agua del tercer trimestre. Desde el Área de Tesorería se aduce a un «error informático que aún se está investigando», según detalla el Consistorio a través de una nota de prensa. Asimismo, trasladan que se ha dado orden al banco para que retrotraiga el cargo duplicado, y cuando se haga efectivo en estos días se volverá a realizar el cargo en cuenta correctamente.

«Los contribuyentes no deben realizar ninguna operación ya que estamos trabajando para solucionarlo lo más rápido posible. Desde el Área de Tesorería se aconseja no devolver ningún recibo», recomiendan desde el Ayuntamiento. Para concluir, agradecen «la comprensión de la ciudadanía y lamentamos las molestias ocasionadas».