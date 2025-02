El Ayuntamiento de Aranda pide al PP que aclare la situación de Virginia Martínez Los populares no han presentado una certificación concluyente sobre la expulsión del grupo municipal de la expresidenta de la Arandina

Susana Gutiérrez Burgos Viernes, 14 de febrero 2025, 18:38

El Ayuntamiento de Aranda de Duero ha solicitado al Grupo Municipal del Partido Popular, y el particular a su portavoz, Cristina Valderas, una aclaración «inmediata y oficial» sobre la situación en la que se encuentra la concejala Virginia Martínez, tras el anuncio público de su expulsión. «El Ayuntamiento no ha recibido un registro oficial que notifique dicha expulsión ni ningún cambio de situación con respecto a su estatus dentro del Grupo Municipal del PP», advierten a través de una nota de prensa. En este sentido, precisan que únicamente se ha presentado un documento en el que se detallan los miembros actuales del grupo, sin hacer referencia explícita a la concejala Virginia Martínez. Escrito que «no constituye una certificación concluyente de su expulsión, por lo que hace varios días que los servicios jurídicos del Ayuntamiento solicitaron una aclaración sobre la que no se ha recibido respuesta».

Por otra parte, el Partido Popular ha registrado una modificación en la composición de sus representantes en las comisiones informativas, excluyendo a Virginia Martínez de todas ellas. «Esta actuación podría suponer una vulneración de sus derechos mientras siga formando parte del grupo municipal, lo que plantea serias dudas sobre su legalidad en caso de que Virginia Martínez desee recurrir la medida adoptada», defienden desde el Consistorio.

Amparándose en «la relevancia institucional de esta situación» y las implicaciones administrativas que conlleva en la composición de las comisiones informativas y otros órganos colegiados del Ayuntamiento, se pide al Partido Popular una aclaración formal. Como ejemplo, se detalla que, en la última Comisión de Asuntos Económicos, la asistencia en el último momento de Virginia Martínez conllevó la suspensión del derecho a voz y voto de otro concejal en favor de ella, al ser titular en esa comisión. «El Ayuntamiento de Aranda de Duero reafirma su compromiso con la transparencia y el respeto a los derechos de todos los representantes públicos, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente en la administración municipal», insiste el comunicado.