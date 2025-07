El extraño obelisco subterráneo que ha ganado el concurso de fotografía espeleológica de Aranda

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Jueves, 17 de julio 2025, 18:47 Comenta Compartir

Kasia Biernacka con la foto Underground Obelisk, se ha convertido en la ganadora del XLVIII Concurso Internacional de Fotografía Espeleológica del Grupo Espeleológico Ribereño (GER) de Aranda de Duero.

El jurado, compuesto por Ricardo Carbajal Vega, Rémi Flament y Juan Montero Martín, ha considerado que era la mejor instantánea adjudicándole el premio «Espeleólogo de Barro 2025». El segundo galardón ha recaído en El sueño de Pepón, de Baltasar Felguera; el tercer premio a Source de la Nive, de Brice Maestracci. Se han realizado menciones especiales a Climp up the Waterfall, de Ricardo de Souza Martinelli, y Lost in the Mirror, de Christian Roustan.

El concurso, organizado con el fin de promocionar la fotografía espeleológica y motivar la realización de fotos que muestren la belleza y el esfuerzo que se encuentran en la práctica responsable de la espeleología, culminará abriendo al público una exposición que tendrá lugar en la Casa de la Cultura de Aranda, durante el mes de octubre.

Las fotos ganadoras, junto con una selección de las presentadas al concurso, se expondrán en el marco de las XLVIII Jornadas de Espeleología organizadas por el Grupo Espeleológico Ribereño (GER).