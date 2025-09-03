18 millones de euros para un nuevo regadío en Burgos que transformará 850 hectáreas El nuevo regadío del Aranzuelo garantiza el futuro a 250 agricultores

BURGOSconecta Burgos Miércoles, 3 de septiembre 2025, 13:04 Comenta Compartir

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, visitó este miércoles, 3 de septiembre, la zona regable del río Aranzuelo para presentar la culminación del proyecto de modernización que permitirá regar 853 hectáreas y beneficiará a unos 250 agricultores de los municipios de Caleruega y Hontoria.

La titular autonómica recordó que se trata de una actuación desarrollada en tres fases, en las que se han invertido 18 millones de euros, 16 millones aportados por la Junta y 2 millones por la comunidad de regantes, con el objetivo de garantizar el suministro de agua y optimizar su uso en el campo, según publica la Agencia Ical.

«Antes se tomaba el agua directamente del arroyo y ahora contamos con un sistema de riego a presión que ya está en uso y que constituye el culmen de estas tres fases», explicó en declaraciones recogidas por Ical. La consejera destacó que el nuevo regadío se alimenta por gravedad, lo que elimina los costes energéticos para los agricultores, y que incorpora aplicaciones tecnológicas que permiten programar turnos y cantidades de riego.

Modernización

Según la Junta, esta modernización supondrá un impulso para la diversificación de cultivos, especialmente de patata, remolacha, viñedo, cereal y girasol, además de favorecer el incremento de la productividad y la fijación de población en la zona.

El presidente de la comunidad de regantes, Ignacio Olalla, por su parte, expresó su satisfacción por la finalización de un proyecto «muy largo, con mucho papeleo, pero de gran importancia para el territorio», y agradeció el apoyo de las instituciones y de los municipios implicados.

La consejera recordó que el Gobierno autonómico se comprometió a poner en marcha más de 30.000 hectáreas de nuevos regadíos en la actual legislatura, «un objetivo ya cumplido», y defendió que estas infraestructuras son «eficientes, sostenibles y generadoras de riqueza en el medio rural».

En relación con la vendimia, la titular de Agricultura señaló que la recolección arrancará en las próximas semanas, tras una campaña marcada por la incidencia del mildiu en algunos viñedos, aunque confió en que la comunidad pueda obtener «una buena vendimia, como ya se ha logrado una excelente cosecha en este año agrícola».