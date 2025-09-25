La plataforma por la plaza de toros acusa al Ayuntamiento de Aranda de «obstaculizar» su labor

Susana Gutiérrez Burgos Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:33 Comenta Compartir

Llevan más de seis meses solicitando información y denuncian trabas a la hora poder de acceder a los expedientes. La plataforma por la plaza de toros acusa al Ayuntamiento de Aranda de «falta de trasparencia» y de obstaculizar su labor «impidiendo sus derechos». Así se refleja en los dos escritos registrados y dirigidos al secretario accidental, en los que el colectivo ciudadano se muestra sorprendido con la decisión municipal de que los trámites vinculados con la falta de legalidad urbanística en la plaza de toros, que data de hace 21 años, se hayan dejado de tramitar por parte de la Concejalía de Urbanismo y hayan pasado directamente a secretaria general. En cualquier caso, la plataforma a través de sus escritos requiere a este funcionario que «remueva los obstáculos» y ponga a disposición los expedientes con carácter «inmediato». El colectivo traslada que «hemos registrado por sede electrónica municipal las peticiones para ver si algo de todo esto arroja de alguna verdad sobre este entuerto que es el 'Caso del coso'».

En el primer escrito, la plataforma recuerda que hace más de cinco meses se presentó un escrito donde se solicitaba «elevar a pleno» la adopción de un acuerdo para «resolver por incumplimiento del adjudicatario el contrato de enajenación de los terrenos» municipales, donde hoy se levanta esa plaza de toros sin permiso de apertura y con multitud de irregularidades urbanísticas y de seguridad, según rezan numerosos informes y ratificado por la justicia con la anulación en 2022 de la licencia de apertura. «Se está impidiendo nuestros derechos al no haberse incoado en más de cinco meses el preceptivo expediente administrativo para dar curso a la petición formulada al alcalde», el pasado 7 de abril.

En el segundo de los escritos, detalla los reiterados problemas que, según el colectivo, vienen sufriendo en los últimos meses en la puesta a disposición de los documentos y expedientes. Al respecto, le exigen al secretario que haga «lo necesario» para «evitar y eliminar toda la anormalidad en la puesta a disposición del referido expediente para el pleno ejercicio de nuestros derechos».

Temas

Toros