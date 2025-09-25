BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Proyecto del lugar donde se impartiría Enfermería en Aranda de Duero. BC

Valladolid descarta implantar enfermería en Aranda y señala que es territorio de la UBU

El alcalde ribereño solició la implantación del grado, pero la UVa le ha remitido a la Universidad de Burgos para hacerlo realidad

Susana Gutiérrez

Susana Gutiérrez

Aranda de Duero

Jueves, 25 de septiembre 2025, 11:05

La Universidad de Valladolid se desvincula de implantar el Grado de Enfermería en Aranda de Duero. Argumentan que es territorio de la Universidad de Burgos para implantar estos estudios en la capital ribereña, a quien el Ayuntamiento ya ha solicitado lo mismo en diversas ocasiones.

La Universidad de Valladolid ha trasladado a Aranda que es la UBU quien tiene la potestad de implantar o no el grado de Enfermería en la capital ribereña. Además, descarta la posibilidad de extender sus estudios a la provincia de Burgos.

El rector de la UVA, Antonio Largo Cabrerizo, se lo ha trasladado así al alcalde arandino, Antonio Linaje, y el concejal de Educación, José Antonio Fuertes, con quienes ha mantenido una reunión esta semana. Un encuentro enmarcado dentro de la búsqueda por parte del Consistorio arandino de una universidad pública de la región que ponga en marcha esos estudios en la localidad.

«Durante la reunión el rector de la Universidad de Valladolid afirmó que debe ser la Universidad de Burgos la que implante en Aranda de Duero el grado de Enfermería por cercanía e influencia provincial; criterio que coincide con el del alcalde y concejal presentes en la reunión», traslada el Ayuntamiento a través de una nota de prensa.

En mayo de 2023, poco antes de las elecciones municipales, la Universidad de Burgos mostró su compromiso de implantar antes de 2026 el grado de Enfermería en Aranda. Por su parte el Ayuntamiento, procedió a ejecutar un proyecto de posible sede para la Universidad en el centro cívico Virgen de las Viñas. Unas obras que prevén una inversión de ocho millones de euros, con 1,5 millones de fondos europeos Next Generation. Un edificio que albergará aulas, laboratorios, biblioteca, cafetería vinculada a la Escuela de Hostelería, entre otros servicios.

