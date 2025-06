La policía frena la enésima pelea en la plaza Santiago de Aranda de Duero

Gloria Díez Burgos Viernes, 6 de junio 2025, 12:20 Comenta Compartir

La plaza Santiago de Aranda de Duero, en el barrio de Santa Catalina, ha sido el escenario una vez más de una trifulca en plena calle. El suceso ha ocurrido este viernes por la mañana, ante decenas de vecinos que han presenciado la pelea y han avisado a emergencias.

El 112 recibía una llamada a las 11:30 esta mañana alertando de que tres hombres se estaban agrediendo a empujones frente al bar La Torre. Hasta el lugar se han desplazado inmediatamente la Policía Nacional y la Local de la capital ribereña.

Los agentes han separado a las partes y se han entrevistado con los varones implicados para identificarles. Aunque no hay heridos y no se ha solicitado asistencia sanitaria, el altercado ha suscitado inquietud entre los testigos hasta la llegada de la Policía. Finalmente, según testigos, no se han producido detenciones.

Se trata de la enésima actuación policíal en esta zona en lo que va de año. Los controles en el barrio, sobre todo en algunos bares, se han intesificado en las últimas semanas ante el aumento de delitos violentos en Aranda. El pasado 30 de mayo varias patrullas de las unidades de Seguridad Ciudadana y la Brigada de Extranjería de Burgos desplegaron un nuevo operativo en Santa Catalina que se saldó con varios detenidos.

Durante los últimos meses han sido varias las personas detenidas por peleas en la zona, hechos que se concentran en puntos muy concretos de un barrio por lo demás tranquilo.

Eso sí, las personas que residen cerca de la plaza Santiago se han habituado al movimiento policial frente a sus viviendas y se muestran hartos de convivir con altercados casi a diario junto a sus casas.