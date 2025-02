La Ruta del Vino Ribera del Duero supera los 240 servicios y el centenar de municipios adheridos

BURGOSconecta Burgos Martes, 25 de febrero 2025, 12:57 Comenta Compartir

La Ruta del Vino Ribera del Duero incorporó a tres nuevos ayuntamientos, así como siete empresas más que aportan nueve servicios a lo largo de 2024. Ello supone la integración de 101 municipios en su proyecto y la oferta de 242 servicios, lo cual confirma «un crecimiento sostenido» y unas perspectivas de futuro «optimistas», además de seguir siendo la Ruta del Vino con más servicios de España, según señalaron este martes, 25 de febrero, fuentes del citado consorcio.

En concreto, la Ruta del Vino Ribera del Duero cuenta con tres bodegas, dos alojamientos, dos restaurantes, una oferta de ocio y una enoteca más. Las bodegas son Viñas del Jaro, en Pesquera de Duero, Bodegas y Viñedos Casa Rojo, en Curiel de Duero y Pago de los Estares, en Fompedraza; las tres están ubicadas en la provincia de Valladolid. La oferta de ocio que presentan es un Museo del Juguete que ha puesto en marcha la recientemente incorporada Pago de los Estares.

Además se incorpora Vinoteca Agropal en Peñafiel (Valladolid) y en el apartado de alojamientos los Apartamentos Turísticos Celia, ubicados en Roa de Duero y La Casita de la Planta, un hotel rural de cuatro estrellas que forma parte de Bodegas Arzuaga Navarro, en Quintanilla de Onésimo (Valladolid). La Casita de la Planta será también un restaurante, que se une como nueva incorporación de 2024 junto al restaurante La Posada de Pradorey, en Gumiel de Mercado.

En cuanto a municipios, se suman los Ayuntamientos de Pardilla y San Juan del Monte, en la provincia de Burgos, así como el de Miño de San Esteban, en Soria. Pero la Ruta no solo crece en servicios, sino en la calidad de los mismos, como lo confirman la cifra de 42 Distintivos de Calidad SICTED que se otorgaron el pasado mes de noviembre a bodegas, alojamientos y restaurantes adheridos. Una certificación de calidad muy apreciada en el sector turístico, ya que están avalados por la Secretaría de Estado de Turismo.

Un reconocimiento al esfuerzo que realizan los empresarios adheridos, alojamientos, restaurantes, bodegas y espacios de ocio, para ofrecer experiencias y vivencias que permanezcan en la memoria de los visitantes. Por ello la Ruta del Vino Ribera del Duero tiene grandes expectativas puestas en 2025 y en el Plan de Sostenibilidad que está ejecutando y con el que espera ampliar su proyección nacional e internacional a través de la campaña 'Imposible de Embotellar'.

Ruta del Vino Ribera del Duero

La Ruta del Vino Ribera del Duero es un consorcio turístico integrado por entidades y empresas turísticas de la Ribera del Duero. Consolidado como el tercer itinerario enoturístico más visitado de España, recorre las cuatro provincias castellano y leonesas que engloba la Denominación de Origen homónima, Burgos, Segovia, Soria y Valladolid.

Está integrada por 351 asociados y adheridos. Entre ellos se encuentran 101 pueblos, siete asociaciones, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ribera del Duero y 242 establecimientos turísticos. La Ruta del Vino Ribera del Duero ha sido elegida destino recomendado por prestigiosas cabeceras como The New York Times, The Washington Post o Traveler's Food National Geographic UK.