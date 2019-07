Sonorama Ribera ofrecerá conciertos acústicos en la iglesia de Santa María La iglesia de Santa María albergará los conciertos. / S. G. Tendrán lugar el vienes 9 y sábado 10 de agosto, a las 13 horas SUSANA GUTIÉRREZ Martes, 23 julio 2019, 19:16

Sonorama Ribera sigue llenando su programación de novedades especiales y, en esta edición, se desarrollará conciertos acústicos en el interior de la iglesia de Santa María. Los días viernes 9 y sábado 10 de agosto se celebrarán dos conciertos matinales en el templo gótico, monumento más destacado de la ciudad anfitriona del festival. Serán unos conciertos mágicos en un espacio único de la ciudad con un aforo máximo de 300 personas y sus protagonistas serán el viernes Holy Miranda y el sábado Joan As A Police Woman. La entrada será un donativo de 5 euros destinado a la restauración de la iglesia.

Holly Miranda es una cantautora norteamericana y llega a Aranda para presentar su cuarto trabajo, 'Mutual Horse'. Empezó a tocar el piano a la edad de 6 años, aprendió de manera autodidacta a tocar la guitarra a los 14 y se mudó a Nueva York a los 16 para empezar su carrera profesional. A lo largo de casi 20 años, Holly ha estado tocando, escribiendo y produciendo junto a las figuras más importantes de la industria. Ha tocado con gigantes como Florence And The Machine, Karen O, Lou Reed, The XX o Lesley Gore.

Joan Wasser, más conocida por su nombre artístico Joan As A Police, se ha consolidado en los últimos años como una de las voces más rotundas y personales del indie-rock moderno. Comenzó su carrera tocando el violín con los Dambuilders y tocó con Black Beetle, Anthony and the Johnsons, y Those Bastard Souls, y en 2004 arrancó su andadura en solitario. Su último trabajo, 'Joanthology', se trata de un recopilatorio de su trayectoria hasta el momento.