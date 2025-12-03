Un sorpresivo acuerdo entre Sentir y Partido Popular sacará adelante los presupuestos en Aranda El gobierno municipal defiende que acepta el 90% de las propuestas del PP

Susana Gutiérrez Aranda de Duero Miércoles, 3 de diciembre 2025, 19:15 | Actualizado 19:29h.

A pesar de que hace apenas quince días las posiciones estaban totalmente confrontadas con una fuerte crítica por parte de Sentir Aranda al Partido Popular, ahora se ha hecho público un sorpresivo acuerdo entre ambas formaciones políticas para sacar adelante los presupuestos 2026 del Ayuntamiento de la capital ribereña.

«El equipo de gobierno y el Partido Popular han llegado a un acuerdo para la aprobación y la ejecución del presupuesto. Este acuerdo incluye los compromisos y las modificaciones propuestas por el Partido Popular para la realización de diferentes inversiones y no modifica la propuesta inicial del equipo de gobierno, aunque sí aumenta alguna de las partidas», afirma el comunicado remitido a los medios de comunicación y con membrete del Ayuntamiento de Aranda.

Una vez conseguidos los votos, la idea del gobierno municipal de Sentir Aranda, Ciudadanos y Podemos-Izquierda Unida es dictaminar el documento en comisión informativa este jueves, para elevarlo a pleno el próximo martes 10 de diciembre. Las cifras saldrían adelante con 14 votos, los nueve del ejecutivo, más los cinco del Partido Popular.

Hace solo unas semanas, el portavoz de Sentir Aranda, Guillermo López arremetía públicamente contra los concejales del Partido Popular, a los que acusaba de «propaganda política», al no haber presentado enmiendas sino una serie de propuestas que calificó como «carta a los Reyes Magos». Ahora, esa situación se ha reconducido, en un 'pacto' que llega tras algo más de dos años de mandato municipal en el que populares y equipo de gobierno han mantenido posiciones distanciadas. No se conocen, de momento, más detalles de la letra pequeña de este acuerdo, que podría conllevar también un acercamiento para la Relación de Puestos de Trabajo.