Sueños cumplidos y nuevos talentos que se coronan en Sonorama Las plazas de Aranda arrancaron a pleno pulmón con propuestas frescas como Sol Pereyra o Rata, que prendieron la chispa de un día que ya se adivinaba histórico

Apoteósico viernes en Sonorama Ribera. Desde los primeros compases del mediodía hasta los últimos beats bien entrada la madrugada, el festival volvió vivir momentos que quedarán grabados en la memoria colectiva. Puro espíritu sonorámico.

Las plazas de Aranda arrancaron a pleno pulmón con propuestas frescas como Sol Pereyra o Rata, que prendieron la chispa de un día que ya se adivinaba histórico. En el escenario Trigo-Vibra Mahou no dejaron de sucederse las emociones. Primero, durante el concierto de Sanguijuelas del Guadiana, con Antonio de Arde Bogotá y David de La M.O.D.A como estrellas invitadas. Y a mediodía con el concierto sorpresa de Siloé, que comenzó con Fito cantando desde una de las ventanas del enclave, para aluciné de todos los presentes.

En el Parque de la Isla el nuevo escenario Big Bang volvió a demostrar que el pensamiento crítico y la música pueden convivir en armonía. A pocos metros, el escenario Charco hizo un nuevo alarde del poder del mestizaje, con ritmos de todas las orillas: Sol Pereyra, El Sombrero del Abuelo, Disco Bahía, Javiera Mena, Sara Socas e Ilan Amores.

La diversidad de Sonorama

La jornada nocturna confirmó eso que ya todo el mundo sabe: que no hay público como el de Sonorama Ribera. Y que en este festival la diversidad es leitmotiv.

La locura se desató cuando apareció en escena La Raíz y comenzó a regalar himnos, compromiso sonoro, canciones que se meten muy dentro. Una entregada multitud convirtió el concierto en un auténtico ritual festivo. Es difícil encontrar palabras que puedan definir lo que se vivió ayer con los chicos de Gandía.

Momento absolutamente mágico cuando Franz Ferdinand, una de las grandes leyendas del indie rock internacional, saltó al escenario de Sonorama Ribera. Con un carisma desbordante y una conexión brutal con el público, los escoceses ofrecieron un concierto histórico, vibrante y lleno de energía. El público enloqueció con himnos generacionales como 'Take Me Out', 'Do You Want To' o 'No You Girls'.

Y si Franz Ferdinand encendió la mecha de la nostalgia indie, Barry B fue la llama del futuro. El joven artista arandino se estrenó anoche en el escenario principal de Sonorama Ribera rodeado de su gente, con Aranda volcada en su figura. Gabriel «El Chato« ofreció un show que dejó claro porque ya no es promesa: es presente, y apunta directo a lo más alto.

Arcoiris sonoro

Los escenarios principales mostraron un arcoiris sonoro con la elegancia mestiza de Chambao, la épica de La Raíz, los hits de Carolina Durante, y la electrónica explosiva de Elyella.

El Escenario Comedia, el Tierra de Sabor y el Glo Music Hall aportaron esa dosis de creatividad y versatilidad tan propias de Sonorama Ribera. Podcast en vivo como 'No Todo Vale', ofrecido por Ruta del Vino Ribera del Duero, monólogos, y Dj Sets que revolucionaron al público con sesiones como las Magic, PabloPablo y Victorias, Y es que Sonorama Ribera 2025 está superando todas las expectativas. Lo de ayer no fue solo un viernes. Fue historia viva del festival.

Hoy sábado la épica y el buen rock and roll se unen en un sólo concierto: esta noche vuelven a su casa los Arde Bogotá. Y se traen su show Eclipse al completo, un ambicioso montaje con el que han conquistado los grandes escenarios del país. Una tercera jornada marcada también la presencia de Amaia, Dorian, Don Patricio, Delaporte y Cala Vento, entre otros muchos.

