La terminal de Aranda requiere 2,3 millones de inversión para adaptarse al nivel oro

Susana Gutiérrez Burgos Jueves, 4 de diciembre 2025, 11:06

La terminal de Aranda requiere una inversión de 2,37 millones de euros para mejorar sus servicios y convertirse en un aparcamiento seguro nivel oro. En esta cantidad se incluirían obras de mejora de servicios de aparcamiento, la construcción de un nuevo edificio para uso de bar-cafetería de una superficie mínima de 250 metros, la instalación de un aparcamiento de autocaravanas y un surtidor de hidrógeno. Así se recoge en el estudio de viabilidad económica realizado por la Concejalía de Desarrollo Económico con el objetivo de analizar la rentabilidad y sostenibilidad financiera de la futura licitación del derecho de superficie. La concesión actual expiró hace casi dos años y se amplió el contrato con la adjudicataria hasta que se resolviera el nuevo procedimiento. La terminal cuenta con 298 plazas de aparcamiento, de las que 170 son abonados.

El estudio define que la mayor inversión se centra en la mejora de la actual estación de servicios con 526.000 euros, casi medio millón para la adaptación del aparcamiento actual, 410.000 para la nueva construcción del bar, 173.000 para la mejora de la movilidad eléctrica, 153.000 para la renovación de edificios existentes y 40.000 para el aparcamiento de autocaravanas. Con ese nivel de inversión y, estudiando los gastos en personal y generales e ingresos por los costes de aparcar y el resto de servicios que se prestan, el documento propone tres posibles escenarios para la futura licitación. Una adjudicación del uso por 15, 20 o 25 años, con un canon anual de 18.500, 55.700 y 74.700 euros.