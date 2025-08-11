Salas de los Infantes acogerá las X Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios La edición de 2025, en septiembre, será la de mayor participación científica, con 57 trabajos presentados y la presencia de especialistas de referencia internacional

Salas de los Infantes volverá a convertirse en la capital española de los dinosaurios del 3 al 6 de septiembre con la celebración de las X Jornadas Internacionales sobre Paleontología de Dinosaurios y su entorno, organizadas por el Colectivo Arqueológico y Paleontológico de Salas (C.A.S.). El encuentro, único en España de carácter periódico dedicado exclusivamente a dinosaurios, reunirá a especialistas de referencia nacional e internacional y registrará la mayor participación de su historia, con 57 comunicaciones aceptadas por el comité científico.

En la presentación celebrada en Burgos, el miembro del C.A.S., Fidel Torcida, subrayó que esta décima edición «ha suscitado la mayor participación en trabajos científicos presentados», lo que obliga a «meter todas ellas en dos días de congreso» que serán «muy intensos». Torcida destacó que estarán presentes «prácticamente todos los grupos importantes de investigación de dinosaurios en nuestro país» y que el objetivo de las jornadas «siempre es el debate, la discusión de los avances en este mundo, desde el punto de vista científico, novedades y tal, pero cada vez tiene una presencia mayor la cuestión de las nuevas tecnologías aplicadas a esta ciencia», según informa Ical.

Entre los conferenciantes invitados figuran el argentino José Luis Carballido, «que ha descrito el mayor dinosaurio del mundo, hasta ahora conocido, el Patagotitán», el especialista en icnitas fósiles Peter Falkingham, «referencia dentro del estudio utilizando escáneres» y la española Penélope Cruzado, que «últimamente está trabajando sobre patologías en dinosaurios» y ofrecerá una conferencia abierta al público. El programa paralelo incluirá dos conciertos, una excursión geo-paleontológica y actividades abiertas a la ciudadanía».

Torcida también avanzó que el C.A.S. presentará cinco trabajos, «y lo más interesante es que cuatro los firman, en primer lugar, estudiantes que se han formado con nosotros, que están iniciando la tesis y que les hemos ayudado en ese inicio de su carrera investigadora, y ya hay resultados».

La alcaldesa de Salas de los Infantes y presidenta de la Fundación Dinosaurios, Ada Marcos, incidió en que las jornadas suponen «la punta del iceberg de lo que es un trabajo que no tiene estacionalidad, que se realiza los 365 días al año, y que supone el proyecto más potente para nuestra localidad a nivel científico, divulgativo y turístico». Recordó que el proyecto de dinosaurios «ha hecho que pasaran por Salas más de 275.000 personas en este tiempo, con toda la reversión que eso supone para la comarca a nivel económico y de todo tipo».

Marcos defendió que se trata de «un proyecto que necesita aunar todas las fuerzas» y agradeció la implicación de las administraciones, «muy especialmente al equipo científico que consigue cada dos o tres años sacar adelante estas jornadas y que van a ser un éxito como lo han sido hasta ahora, y cada vez con más reputación».

El congreso contará con la participación de equipos de investigación de diez comunidades autónomas, procedentes de universidades, museos y centros científicos, además de especialistas de Reino Unido, Francia, Portugal, Canadá, Alemania, Estados Unidos y Argentina. Las investigaciones se publicarán posteriormente en una revista científica internacional y contribuirán a ampliar el conocimiento sobre los ecosistemas mesozoicos y las nuevas metodologías de estudio en paleontología de dinosaurios.