Los tres restaurantes de Burgos que compiten por el premio al mejor bocata de España

La provincia de Burgos se hace hueco de nuevo en el campeonato Best Sandwich Spain 2025, el certamen culinario que busca al mejor bocadillo de España y que este año celebra su segunda edición del 3 de abril al 4 de mayo.

Se medirán en el concurso un total de 130 participantes de toda España, tres de ellos naturales de la provincia de Burgos. El Molino Rojo y Oé Oé Sport Bar, ambos situados en la capital, repetirán participación en el certamen. A ellos se suma el restaurante Botánico de Miranda de Ebro.

Estos tres establecimientos llevarán el nombre de Burgos a Best Sandwich Spain, pero no sin antes medirse por conseguir el título del Mejor Bocadillo de Castilla y León, en el que competirán un total de ocho locales de la comunidad. En 2024, fue Oé Oé Sport Bar quien se llevó a casa el tercer premio de dicho certamen a nivel regional con su bocadillo 'The Boss'.

Así es el nuevo campeonato al mejor bocata de España

El pan, los ingredientes, la originalidad de la receta y el sabor del bocadillo en su conjunto son los aspectos que se valorarán en el transcurso del certamen en la que el público también hará de jurado.

Los clientes, a cambio de puntuar los bocatas, entrarán automáticamente en el sorteo de un iPhone 16. El único requisito, además de ofrecer su valoración, será seguir las redes sociales del campeonato.

Las puntuaciones del jurado popular se sumarán a la de un equipo de inspectores, foodies, periodistas gastronómicos e influencers que determinarán cuál es la mejor receta de las 130 que se presentan. Este grupo de profesionales y aficionados probará los bocadillos participantes en una gran cata a ciegas en MOM Culinary en Madrid que tendrá lugar el próximo 12 de mayo.