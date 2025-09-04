El VII Festival de Mujeres Creadoras llega a Covarrubias para mostrar la fuerza cultural del medio rural

BURGOSconecta Burgos Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:13 Comenta Compartir

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, destacó el «compromiso» y la función «revitalizadora del medio rural» del Festival Internacional de Mujeres Creadoras de Castilla y León, cuya séptima edición arranca este jueves, 4 de septiembre, en la localidad burgalesa de Covarrubias, y que se desarrollará durante las próximas jornadas en este enclave y en los municipios de Puentedura y Silos.

En declaraciones recogidas por Ical, Sancho señaló que el certamen es «uno de los más de cien festivales que impulsa y apoya la Junta de Castilla y León en todo el territorio, de manera muy especial en el mundo rura». Según apuntó, la cita desplegará un «amplio y sugerente» programa de espectáculos escénicos, teatrales, circenses y cómicos, además de talleres de creación, «para mostrar y visibilizar la contribución de las mujeres al mundo del arte y de la cultura en la autonomía».

A su juicio, «no podía ser de otra manera, porque el 48 por ciento de las mujeres de Castilla y León residen en municipios de menos de 20.000 habitantes y el 54 por ciento, más de la mitad de las personas emprendedoras en el medio rural, son mujeres». Además, subrayó que «en Castilla y León son muchas las mujeres creadoras en los ámbitos de la literatura, del teatro, de las artes... que desarrollan su actividad en zonas rurales». «Son proyectos artísticos que surgen en pequeños lugares, pero con toda la fuerza creadora que imprime el contacto con la naturaleza y con la forma de vida en los pueblos», valoró.

Para la viceconsejera, «desde distintas facetas artísticas las mujeres son creadoras de valor, de riqueza y de cohesión social en nuestro medio rural», y es por ello que el Ejecutivo autonómico respalda el certamen, que aglutina «distintas iniciativas, espectáculos, muchos estrenos y mucha cultura de calidad».