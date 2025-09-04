BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El incedio de un camión accidentado hace saltar las alarmas en un pueblo de Burgos
Festival de Mujeres Creadoras de Castilla y León en ediciones anteriores. +FIMUC

El VII Festival de Mujeres Creadoras llega a Covarrubias para mostrar la fuerza cultural del medio rural

El programa aglutina espectáculos escénicos, teatrales, circenses y cómicos, además de talleres de creación

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:13

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, destacó el «compromiso» y la función «revitalizadora del medio rural» del Festival Internacional de Mujeres Creadoras de Castilla y León, cuya séptima edición arranca este jueves, 4 de septiembre, en la localidad burgalesa de Covarrubias, y que se desarrollará durante las próximas jornadas en este enclave y en los municipios de Puentedura y Silos.

Noticias relacionadas

El festival que reivindica la creación femenina desde lo rural se consolida en Burgos

El festival que reivindica la creación femenina desde lo rural se consolida en Burgos

El pueblo de Burgos que levantará un monumental puente de cartón como homenaje al pasado

El pueblo de Burgos que levantará un monumental puente de cartón como homenaje al pasado

En declaraciones recogidas por Ical, Sancho señaló que el certamen es «uno de los más de cien festivales que impulsa y apoya la Junta de Castilla y León en todo el territorio, de manera muy especial en el mundo rura». Según apuntó, la cita desplegará un «amplio y sugerente» programa de espectáculos escénicos, teatrales, circenses y cómicos, además de talleres de creación, «para mostrar y visibilizar la contribución de las mujeres al mundo del arte y de la cultura en la autonomía».

A su juicio, «no podía ser de otra manera, porque el 48 por ciento de las mujeres de Castilla y León residen en municipios de menos de 20.000 habitantes y el 54 por ciento, más de la mitad de las personas emprendedoras en el medio rural, son mujeres». Además, subrayó que «en Castilla y León son muchas las mujeres creadoras en los ámbitos de la literatura, del teatro, de las artes... que desarrollan su actividad en zonas rurales». «Son proyectos artísticos que surgen en pequeños lugares, pero con toda la fuerza creadora que imprime el contacto con la naturaleza y con la forma de vida en los pueblos», valoró.

Para la viceconsejera, «desde distintas facetas artísticas las mujeres son creadoras de valor, de riqueza y de cohesión social en nuestro medio rural», y es por ello que el Ejecutivo autonómico respalda el certamen, que aglutina «distintas iniciativas, espectáculos, muchos estrenos y mucha cultura de calidad».

Publicidad

Top 50
  1. 1 50 trabajadores de mantenimiento de molinos eólicos van a la huelga en Burgos
  2. 2 Identificada una pareja que timó a un anciano en Burgos para robarle 4.000 euros
  3. 3 Los escenarios de cine en la provincia que recorrerá el Rally de Burgos de vehículos históricos
  4. 4 La UBU se abre a la colaboración público-privada para desarrollar Medicina en Burgos
  5. 5 Segundo susto en una semana: las luces de fiestas se vuelven a caer en Aranda
  6. 6 Peluquería Facciolo renace con estilo: una nueva inauguración que marca tendencia
  7. 7 El alimento donado por agricultores de Burgos a ganaderías arrasadas por los incendios busca transportistas
  8. 8 Dos detenidos por robar 10.000 euros en cosméticos de camiones estacionados en Burgos
  9. 9 Rescatan a un potro tras caer desde ocho metros de altura y quedar atrapado en Burgos
  10. 10 Tensión en la patronal de Burgos: Andrés Hernando denuncia falta de democracia y «manipulación» en FAE

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta El VII Festival de Mujeres Creadoras llega a Covarrubias para mostrar la fuerza cultural del medio rural

El VII Festival de Mujeres Creadoras llega a Covarrubias para mostrar la fuerza cultural del medio rural