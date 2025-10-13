Bruno Savignani: «Tiene que servirnos como aprendizaje»

Andoni Lizarraga. ADG. Bilbao (Vizcaya) Lunes, 13 de octubre 2025, 10:13 Comenta Compartir

Tras el encuentro en el que el San Pablo Burgos cayó 95-85 en Bilbao, Bruno Savignani compareció ante los medios y dejó claro que «el partido pasaba por controlar el rebote e intentar llevar el ritmo de partido». No lo logró su equipo, que en el segundo cuarto experimentó un «momento de desconexión total, ofensiva y defensivamente».

«Tiene que servirnos como aprendizaje», afirmó el técnico brasileño respecto a esa fase del encuentro, sobre la que indicó que sus hombres sufrieron «mucha frustración por haber fallado canastas que se pueden considerar fáciles». «Nos ha quitado la posibilidad de llegar al final del partido con opciones de intentar ganar», apostilló.

Sin embargo, se mostró optimista con el paso adelante de sus pupilos tras el descanso: «Hemos aumentado un poco el ritmo de las transiciones y hemos sido más agresivos en el rebote», declaró, e hizo un llamamiento a sus jugadores para tratar de «imponerse físicamente» y «pelear por el rebote hasta el final».

«No me gusta poner excusas» declaró al ser preguntado por la ausencia de Gudmundsson, baja tras un primer triunfo en el que resultó pieza clave, si bien no eludió la pregunta: «Obviamente le echamos en falta».

Temas

Bilbao Basket