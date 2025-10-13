BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Bruno Savignani durante el encuentro en Bilbao. Carlo Gil-Roig

Bruno Savignani: «Tiene que servirnos como aprendizaje»

El entrenador del San Pablo Burgos comparece tras la derrota 95-85 en Bilbao

Andoni Lizarraga. ADG.

Bilbao (Vizcaya)

Lunes, 13 de octubre 2025, 10:13

Comenta

Tras el encuentro en el que el San Pablo Burgos cayó 95-85 en Bilbao, Bruno Savignani compareció ante los medios y dejó claro que «el partido pasaba por controlar el rebote e intentar llevar el ritmo de partido». No lo logró su equipo, que en el segundo cuarto experimentó un «momento de desconexión total, ofensiva y defensivamente».

«Tiene que servirnos como aprendizaje», afirmó el técnico brasileño respecto a esa fase del encuentro, sobre la que indicó que sus hombres sufrieron «mucha frustración por haber fallado canastas que se pueden considerar fáciles». «Nos ha quitado la posibilidad de llegar al final del partido con opciones de intentar ganar», apostilló.

Sin embargo, se mostró optimista con el paso adelante de sus pupilos tras el descanso: «Hemos aumentado un poco el ritmo de las transiciones y hemos sido más agresivos en el rebote», declaró, e hizo un llamamiento a sus jugadores para tratar de «imponerse físicamente» y «pelear por el rebote hasta el final».

«No me gusta poner excusas» declaró al ser preguntado por la ausencia de Gudmundsson, baja tras un primer triunfo en el que resultó pieza clave, si bien no eludió la pregunta: «Obviamente le echamos en falta».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un corredor de la Demandasaurus en Salas de los Infantes
  2. 2 Luto oficial en Salas de los Infantes por la muerte de un participante de la Demandasaurus
  3. 3 Los 13 nuevos pisos que ha adquirido el Ayuntamiento de Burgos para fines sociales
  4. 4 ¿Cuánto sabes de los tesoros de la provincia de Burgos?
  5. 5 Detrás de los traslados de presos en Burgos: «Lo han intentado, pero en 18 años nadie se ha fugado»
  6. 6 La Guardia Civil celebra frente a la Catedral de Burgos el día de su patrona
  7. 7 Las diez noticias imprescindibles de Burgos este domingo 12 de octubre
  8. 8 Un Burgos CF espeso y romo en ataque cae ante el Real Valladolid en El Plantío
  9. 9 Maruja Mallo, la mujer que puso patas arriba el arte español
  10. 10 Una terraza anegada en Valencia destapa los restos de un hombre muerto hace quince años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

burgosconecta Bruno Savignani: «Tiene que servirnos como aprendizaje»

Bruno Savignani: «Tiene que servirnos como aprendizaje»