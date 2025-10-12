Un segundo cuarto para olvidar condena al San Pablo en Miribilla Los de Bruno Savignani estuvieron arropados en el Bilbao Arena por más de 700 aficionados burgaleses en la grada

Andoni Lizarraga. ADG Bilbao (Vizcaya) Domingo, 12 de octubre 2025, 21:35 | Actualizado 21:50h. Comenta Compartir

El San Pablo Burgos no pudo sobreponerse a un segundo cuarto en el que concedió una ventaja demasiado grande a su rival y sufrió la primera derrota de la temporada en su visita al Bilbao Arena. El equipo dirigido por Bruno Savignani mejoró tras el descanso e incluso intimidó a su rival sustentado en un buen trabajo defensivo y el liderazgo de Corbalán, pero no pudo culminar la remontada. El jugador argentino, con 20 puntos y 4 asistencias, fue el hombre más destacado del cuadro burgalés.

Surne Bilbao Basket Margiris Normantas (5), Harald Frey (9), Darrun Hilliard (13), Luke Petrasek (14) y Tryggvi Hlinason (6) –cinco inicial– Justin Jaworski (12), Martin Krampelj (11), Aleksandar Zecevic (-), Melwin Pantzar (15), Amar Sylla (8), Aleix Font (-), Stefan Lazarevic (2). Terminó eliminado por cinco faltas personales Tryggvi Hlinason. 95 - 85 San Pablo Burgos Sergi García (3), Jhivvan Jackson (14), Leo Meindl (7), Jermaine Samuels Jr (4) y Luke Fischer (9) –cinco inicial– Raul Neto (3), Gonzalo Corbalán (20), Dani Díez (12), Pablo Almazán (-), Yannick Nzosa (2), Silvio De Sousa (10), Juan Rubio (1). Terminó eliminado por cinco faltas personales Jermaine Samuels Jr Cuartos 27-25; 27-10; 19-25; 22-25.

Árbitros : Arnau Padrós, Andrés Fernández Carretero e Igor Esteve

Incidencias Partido correspondiente a la segunda jornada de Liga Endesa disputado en el Bilbao Arena ante 8864 espectadores, con más de 700 aficionados burgaleses en la grada.

Los primeros minutos fueron de dominio del San Pablo, gracias al inaugural 0-5 firmado por Meindl y Sergi García. Sin embargo, el temprano bonus y varios despistes atrás permitieron tomar la delantera a un Bilbao Basket que creció en intensidad con las primeras rotaciones (17-12). Fue también la segunda unidad de la formación azulona la que hizo frente al tirón local. Primero, un triple de Díez y después los puntos de De Sousa y Corbalán pusieron de nuevo por delante al San Pablo (24-25). Hlinason, sobre la bocina, devolvió el control a los anfitriones para cerrar el primer cuarto (27-25).

El triple de Díez fue un espejismo, pues la debilidad en el rebote y los problemas defensivos cargaron demasiado pronto de faltas una vez más al conjunto cidiano y su rival lo aprovechó para conectar otro contundente parcial, sólo interrumpido por dos puntos de Nzosa (41-30). Ni siquiera el tiempo muerto de Savignani sirvió de estímulo para sus pupilos, que, negados de cara al aro, vieron cómo su oponente, con Petrasek como líder, desencadenaba la tormenta perfecta (54-33). Jackson, con dos puntos, redujo tímidamente la distancia antes de llegar al descanso (54-35).

Un San Pablo más sólido en defensa logró, pese a no gozar de buenos porcentajes, frenar el empuje bilbaíno tras el intermedio. El esfuerzo tuvo su recompensa y la desventaja menguó hasta los doce puntos tras dos robos de Jackson aprovechados por Díez y Meindl (59-47). Corbalán y De Sousa comandaron los ataques de la escuadra burgalesa, que llegó a ponerse a siete dando continuidad a su esfuerzo defensivo. Sin embargo, una técnica a De Sousa y cinco puntos consecutivos de Petrasek enfriaron el optimismo de los hombres de Savignani para cerrar el tercer cuarto (73-60).

Cuatro puntos de Hilliard, a la postre definitivos (77-60), no hicieron perder la esperanza a un Corbalán que asumió los galones y llegó a acercar al San Pablo a siete puntos en el tramo final (92-85). Sin embargo, ya sin tiempo, el conjunto local manejó su ventaja y amarró el triunfo por 95-85.

El equipo burgalés disputará su próximo partido de Liga Endesa ante el Real Madrid, el domingo 19 de octubre, desde las 12:30 horas, en el Movistar Arena.