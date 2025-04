Euforia por el sueño cumplido: ¡Burgos es ACB!

Julio César Rico Burgos Miércoles, 23 de abril 2025, 21:07 | Actualizado 22:01h. Comenta Compartir

Burgos es ACB tres años después. Con una temporada impecable, con sólo dos derrotas en todo el campeonato, ante Betis y Alicante, y tan sólo por uno y dos punto San Pablo ha cerrado una soberbia temporada y a falta de tres partidos ya es ACB

Horas antes del inicio del partido el ambiente en el exterior del Coliseum ya era especial. La afición recibió al equipo con una sonora ovación al llegar en autobús al Coliseum.

Ya dentro del recinto el ambiente era ensordecedor. La megafonía, a todo volumen, no eclipsaba el ambientazo de la grada y los 9.546 espectadores. Y el partido fue una fiesta de principio a fin. Sin ser un gran partido de baloncesto, San Pablo se vació en la cancha para superar a Fuenlabrada a la espera de que llegara el final del partido para celebrar con una afición entregada el regreso a ACB.

Y la explosión de alegría y de fiesta al final del partido. los 9.548 espectadores que llenaron el Coliseum corearon uno a uno a los 12 héroes del ascenso,y al cuadro técnico y la directiva. En especial Corbalán... y el capitán Álex Barrera que cierra un ciclo de oro en SAn Pablo, el gran capitán.

Con el título de campeón de la Primera FEB 2024-2025 se llenó el Coliseum de color azul y a todo volumen el 'We are the Champions'. Nadie se quisop marchar del Coliseum. Nadie impidió celebrar con la plantilla el triunfo. Pablo Almazán se subió a la grada, saludó a todo el mundo.

Fisher con sus hijos en la cancha, Félix Sancho, que merece una mención aparte, abrazado a todo el mundo. Y de ahí, del Colisuem, a la fuente de los delfines.

