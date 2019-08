Fitipaldo se resiente de sus problemas en el pie y no podrá entrenar El base Fitipaldo, con el San Pablo Burgos, en la pasada temporada. / Burgos Conecta Estas molestias no permitieron al uruguayo participar con su selección en los Juegos Panamericanos a finales del pasado julio BURGOS CONECTA Burgos Miércoles, 14 agosto 2019, 17:39

El base del San Pablo Burgos Bruno Fitipaldo no podrá entrenar con el resto del equipo que dirige Joan Peñarroya tras resentirse de unas molestias en el pie, según han informado fuentes del club en un comunicado.

Estas molestias no permitieron al uruguayo participar con su selección en los Juegos Panamericanos a finales del pasado julio. El seleccionador de Uruguay informó entonces de que no era una lesión de gravedad; sin embargo, Fitipaldo no pudo ayudar a su selección en el torneo.

En esa ocasión fue el empeine del pie derecho y ahora al parecer la situación es la misma. Desde el club están a la espera de los resultados de las pruebas médicas para conocer el alcance de la lesión.

Por el momento el base del San Pablo Burgos se mantendrá al margen del equipo para tratar de mejorar esos dolores.