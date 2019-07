'Epi': «Es muy importante trabajar en un sitio donde te quieren» Imagen de la rueda de prensa de la presentación de Epi como nuevo entrenador del Breogán / @CBBreogan Epi ha sido presentado como nuevo técnico del Breogán, equipo de LEB Oro, con el que ha firmado para las dos próximas campañas ANDREA IBÁÑEZ Burgos Lunes, 1 julio 2019, 19:36

Diego Epifanio 'Epi', entrenador burgalés, tiene nueva casa para las dos próximas temporadas. Lugo será la ciudad que lo acoja y el Breogán el equipo que tendrá que dirigir. Este mismo lunes ha sido presentado como técnico del conjunto gallego con el que intentará repetir la gesta que ya lograra hace dos temporadas con el club de sus amores, el San Pablo Burgos, dar el salto de LEB Oro a ACB. El burgalés tomará las riendas del equipo a partir de la segunda quincena de agosto y realizará seis semanas de pretemporada.

Ha sido inevitable, desde el principio y hasta el final de la comparecencia, recordar el recorrido de 'Epi' por el baloncesto burgalés. Once años en los equipos de su ciudad. Cuatro como técnico, dos de ellos en LEB Oro y otro dos, en ACB. Por ello, 'Epi' ha querido agradecer al club gallego la confianza que han depositado en él, situación que el vive como una oportunidad «para demostrar que fuera de casa puedo realizar un gran trabajo».

Y es que, al parecer, su desembarco en la ciudad gallega no ha sido tan fácil. «La demora de mi presentación se ha debido a que yo quería esperar a Burgos», ha confesado. «Desde el San Pablo querían que esperáramos para ver qué podía pasar, pero en el momento que separamos nuestros caminos, nos vinimos lo antes posible a conocer el club».

Ahora, admite sentirse «ilusionado y con muchas ganas» con sus nuevas metas. Y sobre todo, querido por la directiva que ha apostado por él. «Es muy importante trabajar en un sitio donde te quieren, y Breogán me ha demostrado que quería que yo estuviese aquí sentado, esa es la causa por la que estoy aquí», ha explicado Epi.

Por otro lado, ha asegurado que no se trata de un retroceso en su carrera. «Me gusta entrenar y los sitios en los que me quieren, Lugo es las dos cosas por eso, no es ningún paso atrás, no entrenar sí lo sería».

De este modo, se ha centrado en hablar de su equipo actual y de sus planes para el conjunto gallego. «Tenemos que crear un proyecto fuerte que esté arriba, lo de ascender es más complicado», ha reconocido. Aunque, bien es cierto que la meta final es el ascenso de LEB Oro a ACB. Y 'Epi' tiene claro como conseguirlo. «Es importante hacer una plantilla competitiva, jugadores con ilusión y con hambre».

Desde el equipo de Lugo han querido darle una calurosa bienvenida y reafirmarse en su elección, tomada en parte por «la amplia experiencia» del entrenador burgalés «a pesar de su juventud». Y sobre todo, confiando en completar una plantilla competitiva que les sirva para volver a la máxima categoría del baloncesto nacional.