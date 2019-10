El San Pablo prepara un informe para evitar la sanción por el parón del partido contra Murcia El marcador que se estropeó y obligó a detener el partido durante más de 40 minutos / IAC El presidente, Félix Sancho, asegura que la reglamentación no es del todo clara en cuanto a la sanción que debería de recibir el club por este asunto ISMAEL DEL ÁLAMO Burgos Lunes, 14 octubre 2019, 12:53

El San Pablo Burgos elaborará un informe detallado en el que se explicará todos los condicionantes que se dieron en el parón del partido del pasado sábado por el fallo en un reloj de posesión. El marcador falló cuando restaban dos minutos del tercer cuarto y obligó a detener el encuentro durante más de 40 minutos.

En la instalación no había un marcador suplente porque justamente esa misma mañana se habían reemplazado los dos luminosos que coronan las canastas. Como solución de urgencia se recurrió a dos relojes de posesión de pie de pista que se encontraban en el polideportivo José Luis Talamillo.

Un técnico municipal cogió rápidamente el coche y fue escoltado por la Policía Local para llegar lo antes posible hasta el G3, recoger los dos luminosos y volver al Coliseum. Finalmente, la operación permitió que se pudiera reanudar el partido y la sangre no llegara al río. No obstante, eso no exime al club de una posible sanción por parte de ACB.

El propio presidente, Félix Sancho, ha asegurado esta mañana que existe un cierto vacío en lo que a sanción económica se refiere acerca de un caso así. Por eso, el club elaborará un informe detallando qué ocurrió y esperando que no sean sancionados. Además, Sancho ha asegurado que UCAM Murcia no realizó ninguna queja de manera formal.

«Son circunstancias que pasan», ha querido excusarse el presidente, al tiempo que ha agradecido el comportamiento que tuvo la afición durante esa larga espera, en la que llegaron a bailar la conga.