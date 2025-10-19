Demasiado Real Madrid para un buen San Pablo El conjunto burgalés despliegua una gran versión en el Movistar Arena y tutea al Real Madrid, que finalmente impone su calidad

Un buen papel sin premio ante uno de los grandes. El Recoletas Salud San Pablo Burgos cayó hoy derrotado en el Movistar Arena frente al Real Madrid en un partido en el que los pupilos de Bruno Savignani mostraron un gran nivel competitivo, pero insuficiente como para doblegar al conjunto blanco.

De hecho, los burgaleses completaron un gran segundo cuarto (16-26), que les sirvió para mantenerse en la pelea por el partido hasta el periodo definitivo, donde el conjunto de Sergio Scariolo terminó por cerrar la victoria a su favor. Los del Coliseum estuvieron arropados por más de 600 aficionados que se desplazaron a Madrid para disfrutar del partido y animar a los suyos del inicio al final del compromiso liguero.

Real Madrid Theo Maledon (7), Mario Hezonja (17), Alberto Abalde (6), Gabriele Procida (10) y Bruno Fernando (4) –cinco inicial– David Kramer (11), Facu Campazzo (8), Chuma Okeke (4), Izan Almansa (6), Gabriel Deck (5), Usman Garuba (10), Sergio Llull (2). 90 - 80 Recoletas Salud San Pablo Burgos Jhivvan Jackson (14), Leo Meindl (3), Juan Rubio (-), Jermaine Samuels Jr (16), y Silvio De Sousa (10) –cinco inicial– Sergi García (-), Luke Fischer (13), Raul Neto (9), Gonzalo Corbalán (6), Dani Díez (2), Pablo Almazán (-), Yannick Nzosa (7). Terminaron eliminados por cinco faltas personales Silvio De Sousa y Leo Meindl. Cuartos: 25-20; 16-26; 27-22; 22-12.

Árbitros: Óscar Perea, Alberto Baena y Esperanza Mendoza.

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de Liga Endesa disputado en el Movistar Arena ante 6473 espectadores, con más de 600 aficionados burgaleses en la grada.

El Real Madrid dominaba el arranque del encuentro en el Movistar Arena (7-0), frente a un Recoletas Salud San Pablo Burgos que aumentaba su nivel de lucha para aproximarse en el electrónico, liderado por la actividad de Juan Rubio y la anotación de Jhivvan Jackson (9-7). Los locales buscaban sus opciones de estirar la renta (13-7), mientras los visitantes les perseguían (16-13). El cuadro de Scariolo encontraba puntos en David Kramer, que sostenía el resultado favorable a los madridistas al final del primer cuarto (25-20).

Crecían en el partido los de Savignani, que se sobreponían a la máxima local (29-22) para firmar un 0-6 que obligaba a Scariolo a parar el juego (29-28). La dinámica continuaba favorable a los visitantes, que trabajaban bien para completar un parcial de 2-11 y establecer su primera ventaja (31-33). El alto nivel en defensa mantenía al Recoletas Salud San Pablo Burgos a los mandos delencuentro, que alcanzaba el descanso con cinco puntos de ventaja máxima burgalesa (41-46).

Los equipos regresaban fortalecidos del paso por vestuarios. Los visitantes, con los triples de Jermaine Samuels Jr, subían a nueve puntos su mejor renta (43-52), mientras los locales se apoyaban en Mario Hezonja y Usman Garuba para retomar la delantera (55-54). El tercer cuarto avanzaba en el intercambio de puntos, que dejaba la máxima igualdad al cierre del periodo (68-68).

Animaba la afición burgalesa en un último cuarto que le era favorable al Real Madrid. Los de Scariolo sellaban un 12-1 de parcial que les otorgaba nueve puntos de renta mediado el tiempo (80-71). Tras el tiempo muerto de Savignani, retornaba el intercambio de canastas, en el que los burgaleses trataban de acercarse (84-78), pero del que salían victoriosos los madrileños, que terminaban de completar su triunfo en el Movistar Arena (90-80).

El equipo burgalés disputará su próximo partido de Liga Endesa ante Casademont Zaragoza, el sábado 25 de octubre, desde las 21:00 horas, en el Coliseum.

