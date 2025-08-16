BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Nzosa, uno de los primeros en pasar el reconocimiento médico. SPB / Carolina Méndez

El San Pablo Burgos comienza a rodar con los reconocimientos médicos

La plantilla del primer equipo burgalés ha comenzado a pasar los reconocimientos con la vista puesta en el próximo martes, cuando comenzará la pretemporada

BURGOSconecta

Burgos

Sábado, 16 de agosto 2025, 13:14

El San Pablo Burgos de la temporada 2025/26 se pone en marcha con los primeros pasos de la pretemporada, que están llevando a los miembros de la plantilla a pasar los reconocimientos médicos en el Hospital Recoletas Salud Burgos.

Este sábado, han acudido a las consultas del centro hospitalario dos de las nuevas incorporaciones del verano al primer equipo castellano, Yannick Nzosa y Juan Rubio, además de dos de los jugadores que formarán parte del Burgos Grupo de Santiago de la Liga U22, Alonso Reyes y Marcos Bella.

La estructuración de los reconocimientos médicos de la plantilla En los últimos días, han sido dos caras conocidas por la afición burgalesa quienes ya han pasado las pruebas físicas y médicas antes del inicio del trabajo en la cancha: Dani Díez y Pablo Almazán. Para la próxima semana, está previsto que Luke Fischer, Raul Neto y Jhivvan Jackson superen igualmente los reconocimientos médicos.

En cuanto a los internacionales Jón Axel Guðmundsson, Gonzalo Corbalán, Leo Meindl y Silvio De Sousa, habrá que esperar a que concluyan la participación con sus selecciones nacionales en las diferentes competiciones en las que están presentes junto a Islandia (EuroBasket), Argentina y Brasil (AmeriCup) y Angola (AfroBasket), respectivamente.

Primer entrenamiento, el martes

Los jugadores del San Pablo Burgos que se encuentren en la capital burgalesa se pondrán nuevamente a las órdenes de Bruno Savignani a partir del próximo martes 19 de agosto, cuando saltarán a la pista del Polideportivo El Plantío para iniciar el trabajo de preparación para la campaña 2025/26 de Liga Endesa acb.

