Bruno Savignani, dirigiendo el choque. BC

Savignani: «Hemos pagado una primera parte pobre defensivamente»

El entrenador del Recoletas Salud San Pablo Burgos lamenta la falta de contundencia en la primera mtiad

BURGOSconecta

BURGOSconecta

Burgos

Lunes, 3 de noviembre 2025, 09:35

Comenta

El técnico del Recoletas Salud San Pablo Burgos, Bruno Savignani, reconoció tras la derrota de su equipo frente al Valencia Basket la dificultad de competir ante «un equipo muy bien entrenado y que sabe a lo que juega».

«Para jugar aquí debíamos tener un poco más de control del ritmo y creo que en la primera parte lo hemos perdido, no hemos sabido jugar a un ritmo más bajo» apuntó el técnico brasileño, que señaló como una de las claves de la primera mitad la falta de capacidad de sus pupilos para «controlar mejor las pérdidas».

Otro de los factores determinantes para Savignani fue la lucha por el rebote durante los dos primeros cuartos: «Casi nos han doblado y eso, con segundas oportunidades para un equipo como el Valencia, al final te castiga».

No obstante, supo apreciar el esfuerzo de sus pupilos en una segunda parte en la que su equipo «demostró coraje y unidad al intentar seguir en el partido». «Hemos logrado volver con la intensidad y el físico que el encuentro requería», recalcó, aunque se mostró realista: «Obviamente hemos pagado una primera parte pobre defensivamente». Sin embargo, extrajo un balance positivo de los dos últimos cuartos, en los que «era importante salir de aquí con una sensación un poco mejor».

Por último, mostró su agradecimiento «a la gente que se desplazó desde Burgos». «Es motivo de orgullo para nosotros», concluyó.

