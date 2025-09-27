BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Imagen de un entrenamiento del San Pablo en El Plantío. SPB / Cintia Cortés

Última prueba de pretemporada para el San Pablo Burgos en Lugo

El conjunto burgalés juega este domingo su último amistoso en la pista del Breogán

Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:00

El San Pablo Burgos encara su último compromiso amistoso de la pretemporada, en el que visitará al Río Breogán, este domingo, a partir de las 12:30 horas, en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo. El equipo de Bruno Savignani pondrá el broche a la preparación para el nuevo curso de Liga Endesa con un nuevo partido frente a un rival de acb.

La cancha del Polideportivo El Plantío ha servido de escenario para las sesiones de entrenamiento de los castellanos a lo largo de esta última semana de pretemporada, a excepción de ayer viernes, cuando trabajaron en el Coliseum antes de poner rumbo a Lugo, donde este sábado tienen programado un nuevo entrenamiento.

Tras esta sesión, el cuerpo técnico del San Pablo Burgos decidirá cuál es el roster definitivo que hará frente a la última prueba antes del inicio de la nueva temporada de Liga Endesa, que fue presentada en Madrid el pasado martes y que contó con la presencia de Gonzalo Corbalán como representante del equipo burgalés.

El de mañana será también el último amistoso de pretemporada para el conjunto gallego, que afrontará su quinto curso consecutivo en la Liga Endesa acb. El equipo que dirige Luis Casimiro mantiene a piezas en la plantilla como Erik Quintela, Aleksandar Aranitovic o los exjugadores del San Pablo Burgos, Dragan Apic y Jordan Sakho, a las que han sumado los fichajes de DeWayne Russell, Francis Alonso, Danko Brankovic o la incorporación esta misma semana de Mihajlo Andric.

Los gallegos están completando una pretemporada positiva, en la que alzaron el trofeo de la Copa Galicia, tras superar en la final al Leyma Coruña (104-94), y cuentan en su haber con una victoria frente al Real Madrid (83-78), en la semifinal del Torneo EncestaRías, donde cayeron en la final ante Valencia Basket (78-101).

El encuentro de este domingo servirá como partido de presentación para la afición del Río Breogán, que recibirá al San Pablo Burgos, en la última prueba antes del arranque del nuevo curso, este domingo, desde las 12:30 horas, en el Pazo Provincial dos Deportes de Lugo.

