Victoria del San Pablo tras un final igualado El San Pablo Burgos vence a Baskonia en el segundo encuentro amistoso de la semana en el Coliseum

BURGOSconecta Burgos Sábado, 13 de septiembre 2025, 10:22 Comenta Compartir

El San Pablo Burgos logró la victoria frente a Baskonia en el segundo partido de pretemporada en el Coliseum. El equipo de Bruno Savignani terminó por decantar a su favor un encuentro amistoso en el que los dos equipos tuvieron alternativas y que llegó equilibrado a los últimos compases.

San Pablo Burgos Jón Axel Gudmundsson (11), Jhivvan Jackson (15), Juan Rubio (-), Jermaine Samuels Jr (7) y Luke Fischer (13) –cinco inicial– Gonzalo Corbalán (16), Dani Díez (17), Leo Meindl (9), Pablo Almazán (-), Yannick Nzosa (2), Joaquín Taboada (-), Ramiro Rodríguez (-). Terminó eliminado por cinco faltas personales Jermaine Samuels Jr 90 - 88 Baskonia Hamidou Diallo (12), Trent Forrest (18), Stefan Joksimovic (13), Luka Samanic (25) y Mamadi Diakate (9) –cinco inicial– Rafa Villar (2), Chiek Tidiane Diallo (-), Khalifa Diop (2), Iñigo Royo (-), Clément Frisch (5), Mate Khatiashvili (-), Vit Hrabar (2). Terminó eliminado por cinco faltas personales Hamidou Diallo Cuartos 27-23; 18-21; 18-23; 27-21

Árbitros Juan Pedro Morales, Cristina Adán y Rodrigo Garvin

Incidencias Partido de pretemporada disputado en el Coliseum ante 2823 espectadores

La igualdad marcaba los compases iniciales del encuentro en el Coliseum (7-6). Baskonia buscaba sus opciones de comandar el marcador y ponía cinco puntos de renta máxima (9-14), a lo que el San Pablo Burgos respondía recuperando las riendas (19-16). Los de Savignani crecían y establecían su mejor ventaja en seis puntos (27-21), brevemente reducidos al final del primer cuarto (27-23).

El conjunto vitoriano arrancaba el segundo periodo con ambición para devolver el equilibrio a la contienda (31-29), pero los triples de Jhivvan Jackson y Dani Díez llevaban el duelo al tiempo muerto con ocho puntos de ventaja burgalesa (37-29). La pausa les sentaba bien a los de Paolo Galbiati, que sumaban un 0-6 de parcial para aproximarse de nuevo (37-35). El intercambio de canastas dejaba la diferencia en la mínima al descanso (45-44).

Tras el paso por vestuarios, Gonzalo Corbalán lideraba los ataques burgaleses (51-49), pero Baskonia iba creciendo desde el juego interior y lograba darle la vuelta al signo del partido hasta poner cuatro de ventaja, lo que derivaba en un tiempo muerto local (56-60). La distancia favorable a los visitantes se mantenía en el cierre del tercer periodo (63-67).

Los de Savignani entraban al cuarto definitivo con las ganas de volver a dominar el amistoso, lo que confirmaban con los triples de Dani Díez y de Jackson (73-69). Los castellanos progresaban en su juego y establecían una nueva máxima de ocho puntos (81-73), que mantenían conforme avanzaba el partido (86-78). Los alaveses creían en sus posibilidades y ajustaban al máximo la distancia en el último minuto del duelo (86-85), en un electrónico que se equilibraba a falta de 28 segundos (88-88). El ataque local dejaba el balón en manos de Luke Fischer, que recibía la falta y anotaba los dos tiros libres (90-88).

Tras el último tiempo muerto del duelo, la ofensiva baskonista probaba un triple que se encontraba con el lateral del tablero y dejaba la victoria en manos del San Pablo Burgos (90-88).

El equipo burgalés disputará su próximo partido de pretemporada ante el Súper Agropal Palencia, el sábado 13 de septiembre, a las 18:00 horas, en el Pabellón Municipal de Palencia.

Temas

Baloncesto

Baskonia

Pretemporada