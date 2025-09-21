Más de 120 voluntarios mejoran el entorno del Polígono Industrial Burgos Este La iniciativa, impulsada por la Asociación del Polígono Burgos Este y Fundación Oxígeno, ha permitido la plantación de jardines florales y la creación de grandes hoteles para insectos, fomentando la biodiversidad en la zona industrial

Más de 120 personas han participado hoy con gran éxito en la tradicional Jornada de Voluntariado Ambiental organizada por la Asociación de Empresarios del Polígono Industrial Burgos Este, en colaboración con la Fundación Oxígeno y el Ayuntamiento de Burgos. En una mañana estupenda, el voluntariado y la entrega de los participantes han permitido seguir mejorando el entorno y la biodiversidad de esta importante área para la ciudad.

Durante la jornada, los asistentes han trabajado en la plantación de jardines florales y especies aromáticas, así como en la construcción de varios hoteles para insectos polinizadores de gran tamaño. Estas acciones tienen un impacto directo en la mejora del paisaje industrial y en la promoción de la biodiversidad local.

El objetivo de esta iniciativa ha sido reforzar la conciencia sobre la conservación de los entornos industriales como espacios fundamentales para el desarrollo sostenible. La alta participación de adultos y niños demuestra el creciente interés de la ciudadanía por implicarse en el cuidado y mantenimiento de su patrimonio natural y ambiental.

La jornada se ha consolidado como una experiencia educativa y lúdica que fomenta los vínculos entre la comunidad y la naturaleza, en línea con la labor de sensibilización que vienen desarrollando los organizadores.

