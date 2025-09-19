Más de 625 farmacéuticos burgaleses celebrarán el 25 de septiembre su Día Mundial El lema elegido este año es 'Piensa en salud, piensa en farmacia', que en España se completará con la leyenda '#ConCienciaFarmacéutica para mejorar el mundo'

El próximo jueves 25 de septiembre los 625 farmacéuticos de Burgos celebrarán su día mundial, una conmemoración organizada por la Federación Farmacéutica Internacional (FIP), que este año se celebra con el lema de 'Piensa en salud, piensa en farmacia'. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Burgos se suma a esta celebración con el objetivo de dar a conocer la labor de los farmacéuticos y de las farmacias como profesionales y establecimientos sanitarios más cercanos y accesibles.

Farmacéuticos que trabajan para mejorar la salud y el bienestar de los ciudadanos y reforzar las capacidades del sistema sanitario. Farmacéuticos Comunitarios, Hospitalarios, que trabajan en la Industria y Distribución Farmacéutica, en la Salud Pública o en los Análisis Clínicos, entre otros, y que con su actividad diaria están fortaleciendo el sistema sanitario.

En Burgos se han organizado una serie de actividades para conmemorar esta fecha y exaltar la figura del farmacéutico. Durante el mes de septiembre se podrá visitar en el Consulado del Mar la exposición 'Apotecarius. 300 años de farmacia. La botica Ximeno en Peñaranda de Duero', a la que se está acercando numeroso público por su interés. El Presidente del Colegio, Rodrigo Moral anima a los que tengan curiosidad en visitarla a que lo hagan, ya que el día 28 concluye la misma.

También el día 22 de septiembre a las 20:15 horas, en el Salón Cajaviva Caja Rural, está programada una conferencia sobre 'Lo que no te esperas del sexo: Infecciones de Transmisión Sexual', impartida por los farmacéuticos Raquel Carnero Gómez y Luis Marcos Nogales, autores de los libros 'Vacunando, Antibióticos vs bacterias' y 'Lo que no te esperas del sexo', todos con ilustraciones de Ansola. También son los creadores del proyecto divulgativo @vacunando, que cuenta con el apoyo de varias instituciones. Su trabajo ha sido reconocido con varios premios. La entrada abierta a todo el público en general.

Posteriormente, el 25 de septiembre, día de celebración, con la colaboración del Ayuntamiento, se iluminarán de verde (color de la cruz de farmacia) el Ayuntamiento de Burgos, el Arco de Santamaría (donde se ubica el Museo de la Farmacia) y el Teatro Principal y, por último, el 28 de septiembre está prevista una jornada de iniciación a la Marcha Nórdica, destinada a los farmacéuticos.