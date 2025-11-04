Un agricultor derriba en Toledo un menhir de 5.000 años al intentar enderezarlo con su tractor El monolito contará a partir de ahora con protección y se prohibirá la actividad agrícola en su entorno

Se ha desvelado uno de los enigmas que más ha dado que hablar en la comarca de Talavera de la Reina (Toledo): la caída de un menhir de 5.000 años de antigüedad el pasado mes de mayo en una finca agrícola. El menhir de granito, de dos metros de altura y unas cinco toneladas de peso, apareció por los suelos en una parcela del paraje de la Laguna del Conejo, en Gamonal, una entidad de ámbito territorial inferior al municipio (EATIM) perteneciente al municipio de Talavera de la Reina.

El desastre fue denunciado públicamente por el investigador Miguel Méndez-Cabeza, miembro de la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, que fue quien descubrió este monumento megalítico en 1990. «Derriban el menhir de Gamonal y las administraciones siguen sin hacer nada para preservarlo». Así se lamentaba este investigador en las redes sociales. «Este monumento megalítico con más de 5.000 años de antigüedad puede seguir la misma suerte que otro expoliado en Guadyerbas, cerca de Parrillas, en la provincia de Toledo. Basta de desidia con el patrimonio», añadía.

Seis meses después los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil -con competencias en la conservación del patrimonio- y técnicos de la Consejería de Cultura de la Junta de Castilla-La Mancha han aclarado lo ocurrido: el agricultor propietario de la finca donde se encuentra el menhir, que aún conserva unas hendiduras semiesféricas conocidas como cazoletas, trató de enderezarlo con su tractor porque lo veía algo inclinado.

Maniobra fallida

Posiblemente las abundantes lluvias de la pasada primavera habían movido la posición original del monumento y el dueño de la parcela no se lo pensó dos veces: enganchó en su tractor el apero o herramienta que sirve para realizar las tareas agrícolas y se dirigió al menhir con la intención de devolverlo a su posición original y milenaria pero la maniobra salió mal y el menhir se derrumbó en la tierra y se desplazó.

Para que esto no vuelva a ocurrir, la Junta de Castilla-La Mancha ha establecido que el menhir, que pertenece al Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de Talavera de la Reina, deberá estar protegido por balizas y, además, no podrán realizarse actividades agrarias o de maquinaria agrícola en su entorno. La Junta también se ha opuesto a la petición del Ayuntamiento de Talavera de la Reina de trasladar el monolito a otro lugar «porque el valor histórico de la pieza radica en que se encuentra en su ubicación original y el traslado supondría un riesgo», según el delegado de la Junta de Castilla-La Mancha en la comarca de Talavera de la Reina, David Gómez.

El agricultor que lo tumbó, por su parte, podría enfrentarse ahora al pago de una multa por daños a un bien patrimonial, delito contemplado en el artículo 324 del Código Penal.