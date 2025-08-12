El autor del incendio de Ávila en el que murió un bombero lo habría provocado por interés laboral al trabajar en extinción El detenido trabajó anteriormente en labores de extinción y obtuvo trabajo diez días después de haberse originado el incendio

La Guardia Civil de Ávila ha detenido a un varón que ha confesado haber provocado de forma intencionada el incendio forestal desatado entre Cuevas del Valle y Mombeltrán el 28 de julio en el que murió un bombero. Un delito que habría llevado a cabo por intereses laborales, dado que era trabajador de extinción.

Las pesquisas apuntan a esta motivación ya que el detenido trabajó anteriormente en labores de extinción y obtuvo trabajo diez días después de haberse originado el incendio, según ha precisado la Benemérita en un comunicado.

La detención de este individuo se ha dado a conocer este martes, 12 de agosto, por parte del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en una comparecencia en León con motivo de los fuegos que azotan la Comunidad, y, posteriormente, la Guardia Civil ha informado al respecto.

Tras el origen del incendio el 28 de julio, la inspección técnico-ocular del Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil, realizada junto a la Brigada de Investigación de Incendios Forestales (BIIF) de la Junta, reveló indicios claros de intencionalidad.

Así, la investigación, iniciada el 30 de julio, incluyó la toma de declaraciones a vecinos y el análisis de varias líneas de investigación mediante un Equipo Multidisciplinar con varias unidades de la Guardia Civil de Ávila.

Como resultado de este trabajo, las investigaciones policiales se centraron en un hombre que la Guardia Civil identificó el pasado 31 de julio, cuando se dirigía a Cuevas del Valle, el cual realizó maniobras evasivas cuando se percató de la presencia policial.

Posteriormente, tras recabar indicios y pruebas periciales suficientes, en sede policial se llevó a cabo la correspondiente toma de manifestación a dicha persona, hasta que finalmente confesó haber provocado el fuego.

La Guardia Civil ha puesto a esta persona a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Arenas de San Pedro (Ávila) y de la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente y Urbanismo.

La operación ha sido desarrollada por efectivos del Seprona con la colaboración de la Unidad de Seguridad Ciudadana de Comandancia (Usecic), el Servicio de Información de la Comandancia de Ávila y personal técnico de la Junta.

El incendio origió en Cuevas del Valle el 28 de julio y se elevó a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 el día 29, tras lo que logró ser controlado finalmente el 1 de agosto. Durante estos días, arrasó al menos 2.200 hectáreas, si bien aún está en perimetración, y afectó a los términos municipales y vecinos, algunos desalojados, de Cuevas, Mombeltrán, El Arenal y Areas de San Pedro.