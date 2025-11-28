BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Urgente Un ajuste de cuentas, principal hipótesis del tiroteo que dejó un herido crítico en Burgos
Salvamento Marítimo en busca del hombre. EP

Buscan a un crucerista británico que cayó al mar en la costa oeste de Tenerife

El hombre de 76 años está en búsqueda por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil

EP

Viernes, 28 de noviembre 2025, 12:03

El Centro de Salvamento de Tenerife, en coordinación con la Guardia Civil, mantiene un dispositivo de búsqueda y rescate de un crucerista de origen británico y 76 años que en la mañana de este jueves cayó al mar en la coste oeste de la isla.

El buque 'Marella Explorer 2' emitió una alerta de desaparición a las 09.48 horas cuando navegaba a unas 16,5 millas al noroeste de Punta Teno (Tenerife) por lo que se activó al helicóptero Helimer 201, las embarcaciones Salvamar Menkalinan y Salvamar Mizar y el avión Sasemar 103 --el propio crucero también participó--.

Este viernes se ha reanudado la búsqueda este viernes con el helicóptero Helimer 201, que se turnará con el helicóptero 'Cuco' de la Guardia Civil, y con el apoyo de la patrullera Río Guadiato, procedente de La Palma. Desde las 02.40 horas el buque 'Marella Explorer 2' se encuentra atracado en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.

