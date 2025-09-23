Carlos Rodríguez Braun protagoniza una nueva edición de la Mesa de Actualidad Empresarial La sesión 'Claves económicas y políticas en la incertidumbre global. Panorama empresarial desde Burgos' se celebrará el martes 21 de octubre en Burgos

Cajaviva y Fundación Caja Rural Burgos organizan una nueva edición de la Mesa de Actualidad Empresarial, que se celebrará el martes 21 de octubre en Burgos, con la participación destacada del prestigioso economista Carlos Rodríguez Braun.

Bajo el título 'Claves económicas y políticas en la incertidumbre global. Panorama empresarial desde Burgos', la conferencia de Rodríguez Braun abordará los principales retos y oportunidades del tejido empresarial en el actual contexto económico, marcado por la volatilidad internacional y los cambios estructurales en los mercados.

La jornada reunirá a cerca de 200 empresarios, directivos y representantes del ámbito económico y social burgalés, en un encuentro que se consolida como espacio de análisis y reflexión sobre los retos a los que se enfrentan las empresas, el posicionamiento en el mercado global y sus perspectivas de futuro.

Desde su puesta en marcha en 2009, la Mesa de Actualidad Empresarial ha contado con la presencia de ponentes de referencia como Josep Piqué, Jordi Sevilla, Emilio Ontiveros, Mario Alonso Puig o Chema Alonso, abordando cuestiones clave como la competitividad, la innovación y la adaptación empresarial en un entorno globalizado.

En esta ocasión, Carlos Rodríguez Braun -doctor en Economía, catedrático de la Universidad Complutense y colaborador habitual en medios como La Razón, Expansión y Onda Cero- ofrecerá una lectura clara y crítica del panorama actual, analizando los riesgos ventajas que enfrenta la empresa en el actual contexto económico.

La iniciativa, organizada por Cajaviva y Fundación Caja Rural Burgos, reafirma el compromiso de la cooperativa con el tejido empresarial, apostando por la formación, la reflexión estratégica y el impulso al emprendimiento, ofreciendo a los generadores de riqueza, nuevas perspectivas sobre la coyuntura económica, en un momento clave para redefinir el posicionamiento de las empresas en la economía global.

