El MEH acoge el congreso anual de la Asociación Española de Antropología y Odontología Forense Los asistentes abordarán, del 23 al 25 de octubre, la investigación antropológica en el campo de la Tafonomía

BURGOSconecta Burgos Lunes, 20 de octubre 2025, 18:59

La Asociación Española de Antropología y Odontología Forense (AEAOF) celebra desde el jueves 23 hasta el sábado 25 de octubre, su reunión anual en el Museo de la Evolución Humana. El encuentro de este año, centrado en la investigación antropológica en el campo de la Tafonomía, contará con una mesa redonda sobre esta temática además de varias sesiones científicas, talleres prácticos y ponencias de conferenciantes invitados sobre Identificación Humana, Genética y Odontología Forense y otras líneas temáticas relacionadas.

La reunión tienen como eje central la Tafonomía; la variabilidad de los fenómenos que la integran, su interpretación tantas veces compleja y las repercusiones de su valoración pericial, que la convierten en un tema de especial relevancia en los estudios antropológicos. Para hablar de todo ello, el salón de actos del MEH acogerá una mesa redonda con la participación de destacados especialistas.

Otra cuestión de interés pericial, como son los problemas que presenta la identificación en contextos como las exhumaciones procedentes de conflictos civiles o la inmigración, será objeto de una sesión técnica donde se hablará de los diferentes métodos actuales de identificación y la posible utilidad de otros procedimientos alternativos. Además, se contará con ponencias y pósteres sobre otros temas relacionados con la Antropología y la Odontología Forense. Los asistentes tendrán la oportunidad de visitar el Museo de la Evolución Humana, los Yacimientos y el Centro de Arqueología Experimental de Atapuerca.

Dentro del congreso se realizarán los talleres de 'Identificación en Odontología Forense' y 'El uso de herramientas genéticas en la identificación de cadáveres' en el Teatro Principal y el 'Taller práctico de tafonomía' en el Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana.