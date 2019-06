Cruz Roja Española prestó sus servicios en Burgos a 40.103 personas en 2018 Cruz Roja de Miranda de Ebro. / Avelino Gómez El programa de Extrema Vulnerabilidad atendió a 8.642 personas con un total de 7.240 intervenciones BURGOS CONECTA Burgos Martes, 18 junio 2019, 11:52

Cruz Roja Española en Burgos prestó sus servicios a un total de 40.103 personas a lo largo del pasado ejercicio de 2018, con una presencia que en la provincia burgalesa llega a catorce puntos. Del total de personas beneficiarias, 25.635 se corresponden a una atención directa, mientras que 14.468 son participantes en acciones de sensibilización y educación.

Así lo avanzó hoy en Burgos el presidente provincial, Arturo Almansa, quien destacó el trabajo desarrollado por Cruz Roja Española en Burgos a lo largo del ejercicio 2018 en un momento en el que «sigue siendo necesaria la ayuda» a los colectivos que más lo necesitan porque «todavía hay muchas personas que no pueden alimentarse, que demandan una ayuda al llegar a un país donde desconocen el idioma o donde sigue habiendo menores que no desayunan ni meriendan si no es con la ayuda de entidades como la nuestra».

Los datos globales del ejercicio 2018 son el reflejo de «una intensa actividad» donde los protagonistas, además de las personas beneficiarias, son los 1.747 voluntarios de Cruz Roja Española que han hecho posible el trabajo de la entidad, junto a los 15.847 socios de la provincia. Una labor que ha hecho posible la atención de 14.369 personas en Intervención Social, 4.732 en Empleo, 1.782 en Socorros y Emergencias, 5.578 en Formación, 9.711 en Juventud, y 1.228 en Salud.

Como en años anteriores, Cruz Roja Española en Burgos ayudó a los colectivos más vulnerables con una atención a 14.369 personas. Del total, el 38% fueron hombres y el 62% mujeres. Asimismo, del global de personas atendidas, un 53% se corresponde con ciudadanos en extrema vulnerabilidad, mientras que un 27% eran personas mayores, un 7% personas inmigrantes, un 4% personas con discapacidad y un 1% personas refugiadas.

El programa de Extrema Vulnerabilidad atendió a 8.642 personas con un total de 7.240 intervenciones. La intervención que se lleva a cabo con personas en situación de extrema vulnerabilidad prioriza tres ámbitos: la vulnerabilidad social, económica y la exclusión residencial. Asimismo, atendió a 1.075 menores dentro del Programa Infancia en Dificultad con un total de 22.407 intervenciones relacionadas con programas vinculados al acogimiento familiar, menores en dificultad e intervención socioeducativa en menores bajo medidas de responsabilidad penal.

Mujeres en dificultad social y discapacidad

Más del 60% de las personas que acceden a Cruz Roja son mujeres. Los programas con mayor representación son el de Personas Mayores y el de Personas en Situación de Extrema Vulnerabilidad, dirigido principalmente a la cobertura de necesidades básicas y el Programa de mujeres en dificultad social. En Burgos se atendieron en 2018 a 229 mujeres en 2.249 intervenciones.

En concreto, las intervenciones estuvieron vinculadas con la Acogida, Atención y Asesoramiento para mujeres en precariedad; centros de emergencia para mujeres en situación de maltrato y personas dependientes a su cargo, y empoderamiento a mujeres en situación de dificultad. Además se realizaron tareas de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género.

La atención apersonas con discapacidad se centró en 687 personas beneficiarias con un total de 9.235 intervenciones. El proyecto que cuenta con una mayor trayectoria dentro del Programa de Personas con Discapacidad, es el de Transporte Adaptado. Sin embargo, los proyectos que han experimentado mayor incremento en este ejercicio han sido Apoyo Temporal a Familias con Personas Dependientes y el suministro de Productos de Apoyo.

Personas inmigrantes y protección asilo

En cuanto al Programa de Protección Internacional, que tiene como objetivo garantizar su protección e integración social en nuestro país, atendió a 81 personas con un total de 5.984 intervenciones. En el mismo participaron solicitantes de asilo y protección internacional de Venezuela (19%), Ucrania (19%), El Salvador (19%), seguido de otros países como Colombia, Georgia, Rusia, Armenia o India.

Las personas inmigrantes se enfrentan a situaciones de gran vulnerabilidad generadas tanto por el propio proceso migratorio y las condiciones de llegada, como por su situación administrativa y las dificultades asociadas al empleo y la integración social. Desde Cruz Roja intervenimos en la atención integral a las personas. En Burgos, se atendió a 1.175 personas inmigrantes en un global de 3.882 intervenciones que van desde clases de castellano, asesoramiento jurídico y atención social.

Empleo

Dentro de la estrategia marco para la Inclusión Social de Cruz Roja Española como organización humanitaria, contribuye con su Plan de Empleo a mejorar la calidad de vida de las personas y colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, ayudándoles a situarse en mejores condiciones en el mercado de trabajo, reforzando sus capacidades disminuyendo sus obstáculos personales y favoreciendo su relación con el entorno.

Así, el programa de Empleo contó con 852 participantes y 3.880 personas sensibilizadas. El ratio de inserción fue del 28%. Entre otros, se desarrollaron itinerarios integrales de acceso al empleo, medidas para el acceso al empleo de personas de difícil inserción, motivación y acompañamiento hacia el empleo.

Socorros, emergencias y voluntariado

En relación al Programa de Socorros y Emergencias, llevaron a cabo 586 servicios preventivos terrestres y 16 intervenciones de transporte sanitario. Cabe recordar que este servicio lo prestan voluntarios en base al compromiso hacia aquellas personas afectadas por accidentes, catástrofes, conflictos sociales, enfermedades, epidemias y otros riesgos o siniestros colectivos. Esta intervención en emergencias siempre se realiza en coordinación con los Sistemas Públicos de Protección Civil.

Salud y Juventud

Desde el Plan de Salud, Cruz Roja Española en Castilla y León realiza una triple labor, en virtud de la naturaleza del colectivo al que se dirigen sus actuaciones y, en particular, la atención a personas con inadecuada gestión de su enfermedad, la promoción de hábitos y estilos de vida saludables a colectivos susceptibles de riesgo y la prevención y sensibilización en materia de la promoción de la salud a la población general. En Burgos, se atendieron a 1.228 personas en 13.401 intervenciones de programas de Atención de Prevención de Adicciones; Programa de Atención y Prevención VIH-Sida; y/o Prevención de Enfermedades No Transmisibles y Transmisibles.

Cruz Roja Juventud reafirma su compromiso con la población infantil y juvenil desarrollando proyectos de gran impacto que responden a las necesidades de las personas más jóvenes. A lo largo de 2018, se beneficiaron 9.711 menores en un global de 2.293 actuaciones de Intervención Socioeducativa Atención con Infancia Hospitalizada; Prevención de Conductas Violentas; Hábitos Alimentarios Saludables; Prevención del Consumo de Drogas, entre otros.

Formación, cooperación y medio ambiente

El Departamento de Formación, que trata de facilitar la adquisición de competencias personales y técnicas a los miembros de la institución, a las personas beneficiarias de nuestros proyectos y a la población en general llevó a cabo 564 acciones formativas formando a 5.578 personas en Burgos en competencias relacionadas con el salvamento, entre otros. En total, realizaron 8.565 horas de formación.

Por su parte, desde el área de Medio Ambiente participaron 453 participantes en un global de 270 intervenciones encaminadas en la reducción de las emisiones de GEI, y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. En este área se trabaja para compensar las emisiones de CO2 para asegurar una entidad sostenible y responsable medioambientalmente, dotar a los hogares en situación de riesgo de pobreza energética de recursos para mejorar la eficiencia y fomentar la colaboración entre empresas y Cruz Roja Española para paliar la pobreza energética.