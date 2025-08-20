BURGOSconecta - Todas las noticias de Burgos y su provincia

Denuncian que un toro fue embestido con coches y perros durante un encierro en Guadalajara

Organizaciones animalistas como la asociación protectora Luna Nueva, de Guadalajara, han calificado de maltrato animal

J. M. L.

Miércoles, 20 de agosto 2025, 11:54

El último encierro por el campo celebrado en Fontanar (Guadalajara) ha encendido los ánimos de asociaciones animalistas y protectoras de animales que han denunciado públicamente maltrato animal y han pedido explicaciones al ayuntamiento de este pequeño municipio de 2.600 habitantes.

Este festejo, celebrado el pasado fin de semana dentro de las fiestas en honor a San Roque y conocido como 'Encierro del Moral', contaba con la atracción del astado que se había contratado para la ocasión: un toro de la ganadería de José Escolar, «un imponente ejemplar cinqueño originalmente reservado para Pamplona que, sin duda, hará vibrar a todos los amantes del toro», según había anunciado el alcalde, Jesús Caballero, del partido independiente Entre todos Fontanar, durante la presentación del evento.

Sin embargo, este encierro por el campo, muy populares en la provincia de Guadalajara, acabó con polémica pues varios vehículos a motor embistieron contra el animal y entre los asistentes hubo quien llevó varios perros para azuzarlos con el fin de que acosaran y mordieran al toro. Hechos que organizaciones animalistas como la asociación protectora Luna Nueva, de Guadalajara, han calificado de maltrato animal. A este colectivo le llama la atención que haya sido el propio Ayuntamiento de Fontanar el que haya colgado las imágenes en sus redes sociales demostrando que se vulneró la Ley de Bienestar Animal que prohibe el uso de animales en espectáculos donde puedan sufrir daños físico o psicológico.

Según Luna Nueva, «golpear deliberadamente a un toro con un coche y permitir que perros interfieran puede constituir un delito de maltrato animal». Además, la normativa de la Junta de Castilla-La Mancha que regula los festejos taurinos sólo permite la utilización de vehículos especiales en los encierros por el campo pero nunca para golpear a los toros. Por ello, se ha pedido al Ayuntamiento de Fontanar una explicación y que se depuren responsabilidades.

Desde este ayuntamiento han respondido que «el evento transcurrió sin incidentes». En un comunicado difundido a través de sus redes sociales, este consistorio ha eludido la polémica elogiando «la bravura, trapío y fuerza del astado, un toro de primera categoría, y la destreza y pericia de los participantes».

